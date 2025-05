Trofeo Città di Grosseto: domenica 25 maggio il Meeting Gold dell'Atletica Toscana

La pista e le pedane dello Stadio Carlo Zecchini tornano protagoniste dell'atletica nel pomeriggio di domenica 25 maggio, quando andrà in scena il Trofeo Città di Grosseto, Meeting Gold Assoluto del circuito Toscana Tour.

Grosseto: Il programma dell'evento prevede un ricco pomeriggio di gare in quello che rappresenta la punta di diamante dei meeting toscani e nella quale sono attesi alcuni dei migliori atleti del centro Italia.

Saranno ben 20 le competizioni in programma, tra cui 12 con l'etichetta "Gold" con premio in denaro per il vincitore e iscrizioni a numero chiuso con accesso tramite minimo di partecipazione. La manifestazione è inserita nel Global Calendar di World Athletics, questo farà sì che tutte le prestazioni conseguite a Grosseto possano contribuire al Ranking dei singoli atleti che dà la possibilità di concorrere per le manifestazioni internazionali.

Dopo un numeroso mix di gare, che prevede tanta velocità, tra cui i 100m con batterie e finali, lancio del disco, getto del peso e salto in lungo, il finale di giornata sarà dedicato alla marcia con le gare di 10km maschili e 5km femminili valide come Campionato Toscano Assoluto e Promesse.

In attesa di scoprire i protagonisti dell'evento, con le iscrizioni che si chiuderanno alle ore 21:00 del giovedì antecedente il Meeting, l'Atletica Grosseto Banca Tema da l'appuntamento ad atleti e appassionati per questo ennesimo evento che porterà ancora una volta ad animare lo Stadio Zecchini e l'adiacente Campo Scuola Bruno Zauli.

Programma dettagliato e orario https://calendario.fidal.it/files/Dispositivo%20Meeting%20Gold%20Grosseto%2025%20maggio.pdf

Foto https://onyourmarks.it/