Tripudio d’onore per le 1.000 gare di Vincenzo Sabatini

A Rispescia, prima della gara contro l’Argentario, Vincenzo ha avuto gli onori da parte di tutto il mondo dello sport maremmano



Rispescia: Il pre-gara Rispescia-Argentario, per Vincenzo Sabatini sarà ricordato per sempre. Una data, quella di domenica 12 marzo 2023, che vale una vita dal punto di vista sportivo, e non solo per l’inossidabile calciatore maremmano.





L’atleta, il portierone dei record: 1.000 con quella di oggi le presenze in campo per Vincenzo. Il tributo d’onore quello riservato a Vincenzo Sabatini, che ha avuto il riconoscimento da tutte le istituzioni sportive e civili, sia provinciali che regionali.

Presenti a Rispescia, attuale squadra del “portierone”, a premiare e ricordare il record raggiunto da Vincenzo Sabatini c’erano tra gli altri, l’assessore allo sport del comune di Grosseto e Parlamentare maremmano, On.le Fabrizio Rossi, che è un grandissimo amico di vecchia data di Sabatini. Poi, il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti. La delegata del Coni provinciale Elisabetta Teodosio, il presidente regionale della FIGC-LND, Paolo Mangini accompagnato dal consigliere regionale Gianni Canuti e dal delegato provinciale Agide Rossi.





Il presidente provinciale dell’Assoallenatori (Aiac Grosseto), Pietro Magro. Il patron e organizzatore della Coppa “Bruno Passalacqua”, Francesco Luzzetti. L'Argentario calcio, che ha voluto omaggiare Vicenzo donando una maglia particolare. Tutte queste persone e Istituzioni hanno voluto omaggiare Vincenzo Sabatini, chi con una targa ricordo, chi con una medaglia, chi con una maglia celebrativa con impresso a caratteri cubitali il traguardo raggiunto delle Mille gare.

Ma c’erano anche tantissimi amici e tifosi presenti sugli spalti dello stadio di Rispescia, a fare il tifo non solo per i propri beniamini, ma a rendere onore a vero un uomo di sport come è stato e lo è tutt’ora Vincenzo Sabatini.









