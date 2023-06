“Triplete” al bar Paperella: la famiglia Ricci aumenta con tre gemelli

Confcommercio Grosseto si congratula con i suoi associati Fabio Ricci e Giulia Persi per la nascita dei loro tre gemelli Melissa, Tamara e Samuele!



Grosseto: Fabio è il titolare del Bar Paperella, in via Grieg a Grosseto. Mamma e i tre figli stanno bene e sono tutti rientrati a casa dall’ospedale; e mentre nel bar si continua a lavorare, in casa Ricci c’è gioia, ed anche fermento per questo evento eccezionale…

“Facciamo le nostre triple e più sincere congratulazioni a Fabio e Giulia – commenta l’intero staff dell’associazione di categoria - per questo raro e quasi eccezionale evento, e non possiamo che essere felici per la loro storia, in un momento in cui in Italia si attesta un drastico calo delle nascite. Una famiglia numerosa è un dono prezioso”.

Orgoglio triplicato anche per i nonni, per la nonna Rita, nonna Siliana e nonno Lello. Auguri dalla nostra redazione.