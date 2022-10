Sport Tripicchio regala tre punti in "zona cesarini" all'Us Grosseto 30 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Gara sofferta e nervosa, ma alla fine al 90' in piena "zona cesarini" i biancorossi di mister Andrea Liguori con Tripicchio hanno la meglio sull'Orvietana e conquistano i primi tre punti casalinghi. Adesso la classifica si fa molto più interessante per i torelli che salgono a metà graduatoria. Seguici





