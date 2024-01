Trionfo di Corsa sulle Mura Medicee di Grosseto: La Triathlon Grosseto si Impone con Successo

Grosseto: Nella suggestiva cornice delle storiche Mura Medicee di Grosseto, si è svolta una gara epica che ha visto gli atleti della Triathlon Grosseto emergere come veri protagonisti. La competizione, articolata su due tipologie di corsa, ha visto sfidarsi atleti in una resistente maratona di sei ore e squadre di staffettisti pronti a darsi il cambio per conquistare chilometri preziosi.



Il tracciato di 1 chilometro e 800 metri, che si snodava lungo le maestose mura e attraversava i vari bastioni, ha reso la gara ancor più affascinante e impegnativa. Un percorso che metteva alla prova la resistenza fisica e mentale degli atleti, regalando allo stesso tempo panorami suggestivi sulla città di Grosseto.

La Triathlon Grosseto ha partecipato con cinque squadre e ben trenta atleti staffettisti e un atleta maratoneta dimostrando la forza e la determinazione della società nei confronti di questa impegnativa competizione.

L’atleta maratoneta Massimo Mariotti ha corso per ben 6ore con una media di passo 5.44 a chilometro con un totale di 62.75km.

Tra le squadre, spicca il successo della formazione composta da Michelangelo Biondi, Alberto Golini, Riccardo Casini, Giacomo Ambrogi, Marco Biagioni e Giancarlo Ammalati, che ha conquistato il meritato secondo posto.

Il podio si è colorato anche di rosa grazie alla squadra femminile che hanno portato a casa il secondo posto con la formazione Galgani Roberta, Marconi Lucia, Effalli Cristina, Sicouri Silvia, Rossella Avitabile e Olivieri Rosaria. Una performance straordinaria che testimonia la forza e l'agilità delle atlete sul difficile percorso.

Nella classifica interna della società, Giancarlo Ammalati ha brillato con una prestazione eccezionale: 14 chilometri e 200 metri in soli 58 minuti. A seguire, Marco Biagioni ha sfiorato la sua performance con 14 chilometri e 140 metri in 58 minuti e 29 secondi, dimostrando la grande competitività degli atleti della Triathlon Grosseto, a seguire Ambrogi, Casini, Biondi, rosini, Guidarini, Marcucci, Fantacci, Bausani, Golini, Carotti, Spaventi, Agnoletti, Piccioni , Carosi, Serdino, Petrucci, Santi, Marconi, Effalli, Galgani, Sicouri, Cittadino, De Rosa, De Masi.

La gara sulle Mura Medicee di Grosseto è stata non solo un'occasione per mettere alla prova le capacità fisiche degli atleti, ma anche un momento di celebrazione dello sport e di coesione per la Triathlon Grosseto. Un applauso agli organizzatori, agli atleti e alle squadre partecipanti che hanno reso questa giornata indimenticabile.