Trinity Stars alle scuole di infanzia dell’Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena

Il Fontino e I Melograni



Follonica: Da questo anno scolastico le scuole di infanzia il Fontino e i Melograni hanno aderito al progetto Trinity. Il Trinity Stars Award è stato ideato per incoraggiare l’apprendimento della lingua inglese da parte di alunni d’età compresa tra i 3 e i 12 anni I bambini, guidati dal proprio insegnante, hanno preparato brevi dialoghi, canzoni, filastrocche e li hanno presentati come gruppo all’esperto Trinity venuto ad assistere alla performance.

Trinity Stars non è un esame e non prevede promozioni o bocciature. In linea con le più recenti ricerche nell’ambito della metodologia delle lingue per i più piccoli, Trinity Stars si presenta come un eccellente strumento didattico-formativo . Le docenti della scuola di infanzia del Fontino e dei Melograni con entusiasmo hanno proposto questo progetto che ha avuto una calorosissima accoglienza da parte dei genitori.





Un progetto innovativo che motiva i bambini allo studio della lingua inglese in modo giocoso e gratificante: tutti gli alunni hanno ricevuto una medaglia al termine della performance. I docenti dell’Istituto che finora avevano realizzato il progetto Trinity con gli esami GESE (riservati solo alla scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) hanno ritenuto opportuno introdurre il progetto trinity stars per i bambini dell’infanzia per varie motivazioni:

• incoraggia la cooperazione, l’interazione e la comunicazione in inglese;

• Permette di insegnare in modo olistico includendo lingua, emozioni, immaginazione, intuizione, memoria, azione e leadership;

• Dà ai bambini un senso di appagamento e di soddisfazione; tali esperienze positive stimolano l’apprendimento linguistico;

• Fornisce supporto e formazione ai docenti, infatti i docenti durante tutto l’anno hanno avuto supporto di esperti Trinity.

L’Istituto inoltre da anni organizza l’English Summer camp per i suoi alunni della primaria e della secondaria di primo grado. Una settimana di giochi, canzoni, attività con animatori madrelingua Inglesi. Questo anno la settimana sarà dal 3 al 7 Luglio e l’attività ha sempre riscosso una buonissima accoglienza da parte di alunni e genitori. Anche questo un progetto inclusivo, aperto a tutti e con la finalità di motivare allo studio della lingua inglese. I progetti relativi allo studio della lingua inglese rispondono pienamente alle finalità dell’Istituto Leopoldo di Lorena , il Trinity stars è l’ultimo arrivato ed è stato inserito a pieno titolo nel PTOF.