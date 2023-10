Trimestre Antinflazione nei negozio di Coop Amiatina

Amiata: Coop Amiatina ha aderito insieme alle altre cooperative aderenti a Coop Italia al protocollo d'intesa anti-inflazione presentato dal Governo il 28 settembre 2023.



«La proposta con la quale aderiamo concretamente al Trimestre Antinflazione si somma all’impegno che, come cooperative di consumatori, ci ha sempre contraddistinto per arginare le difficoltà economiche delle famiglie e trovare il punto di equilibrio fra chi produce e chi consuma - afferma Maura Latini Presidente Coop Italia -, la nostra è un’azione di responsabilità con la quale intendiamo dimostrare vicinanza alle famiglie. In prospettiva ci aspettiamo ora abbassamenti di prezzi anche da parte dell’industria che ha aderito con lettere di intenti separate, ma affini, siglate con lo stesso Ministero. Questo ci permetterebbe di riversare questi abbassamenti direttamente sui prezzi di vendita dei prodotti di marca allargando quindi il paniere di beni coinvolto nell’operazione antinflazione».

Coop Italia ha creato due "pacchetti anti-inflazione". Il primo pacchetto includerà 200 prodotti a marchio Coop con uno sconto del 10% sul prezzo di vendita al dettaglio. Il secondo pacchetto riguarda 1000 prodotti sempre a marchio Coop a prezzi bloccati.

La piccola dimensione di alcuni negozi in paesi o frazioni, dove il negozio Coop rappresenta un valore sociale oltre che di servizio, non permette la gestione di tutti i prodotti del secondo pacchetto per mancanza di spazio, mentre saranno presenti in tutti i negozi i 200 prodotti scontati. Questa azione permette di dare una risposta concreta a Soci e consumatori che hanno subito notevoli aumenti dei prezzi negli ultimi diciotto mesi, caratterizzati da un incremento senza precedenti dei costi energetici, delle materie prime e dei prezzi di listino dei prodotti industriali.

I punti vendita di Coop Amiatina.

Provincia di Siena: Vivo d’Orcia, comune di Castiglione d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Pienza, Castelnuovo Berardenga, Monticiano

Provincia di Grosseto: Bagnore (di Santa Fiora), Bagnolo (di Santa Fiora), Castell’Azzara, Seggiano, Paganico, Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano, Pitigliano, Manciano

Provincia di Viterbo: Canino, Grotte di Castro, Bolsena, Montalto di Castro, Grotte Santo Stefano comune di Viterbo, Capranica

Provincia di Firenze: Montaione

Provincia di Pisa: Castelnuovo Val di Cecina, Larderello comune di Pomarance, Pomarance, Peccioli