Tribute to Mina, concerto della Philarmonic Orchestra e la vocalist Toni

Redazione Domenica 7 agosto, alle 21 e 30, a Massa Marittima, nel cortile dell’ex convento delle Clarisse.

Massa Marittima: Domenica 7 agosto, alle 21 e 30, nella bella cornice del cortile dell’ex convento delle Clarisse a Massa Marittima, si svolgerà il concerto “Tribute to Mina” della P. Mascagni Philarmonic Orchestra, formazione di 30 musicisti, che ci farà ascoltare un repertorio di brani swing e alcune canzoni di Mina, interpretate da Valentina Toni, apprezzata interprete del nostro territorio. I brani eseguiti sono stati arrangiati dal maestro Michele Makarovic, prima tromba dell’orchestra. A dirigere i musicisti sarà il maestro Andrea Lupi.

L'evento è organizzato dall'associazione musicale Accademia Omero Martini di Massa Marittima, che ormai da oltre trenta anni propone concerti ed eventi che animano le serate dell'estate massetana. Ha collaborato anche la biblioteca comunale. L'evento gode del patrocinio del Comune di Massa Marittima. Ingresso: 10 euro (7 euro per i soci AOM). Info e prenotazioni: 3387424142





