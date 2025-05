Tribunale, plauso del sindaco alla presidente Laura Di Girolamo

Grosseto: "Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione, il più vivo apprezzamento alla presidente del Tribunale di Grosseto, Laura Di Girolamo, per l’eccezionale impegno profuso nell’ammodernamento dei servizi della cancelleria della volontaria giurisdizione, e in particolare per la nuova piattaforma telematica a servizio dei cittadini.

Con sensibilità istituzionale, lungimiranza organizzativa e spirito di servizio, la presidente ha saputo guidare un percorso di profonda innovazione che rende oggi il Tribunale di Grosseto un modello di accessibilità, trasparenza e qualità nella giustizia di prossimità.

Il nuovo sistema di presentazione digitale delle istanze, le informazioni dettagliate per il cittadino, la modulistica semplificata e la rapidità delle comunicazioni costituiscono un esempio concreto di giustizia vicina, concreta e comprensibile, in un ambito – quello della volontaria giurisdizione – che coinvolge la vita delle famiglie, dei minori, degli anziani, delle persone fragili e dei tutori legali.

Un ringraziamento altrettanto caloroso va rivolto al personale di cancelleria che, con competenza, dedizione e spirito collaborativo, ha reso possibile questo salto di qualità operativo, dimostrando quanto la professionalità nella pubblica amministrazione possa fare la differenza.

La città di Grosseto è orgogliosa di poter contare su una giustizia efficiente, accessibile e al passo con i tempi. La collaborazione istituzionale tra Comune e Tribunale, fondata su rispetto e visione condivisa, non può che rafforzarsi di fronte a risultati così evidenti e virtuosi". Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.