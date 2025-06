Tria Turris 2025: la Città di Chiusi è pronta a rivivere il Medioevo

Dal 27 al 29 giugno vi aspetta a Chiusi la XIV edizione del Tria Turris, tre giorni per rivivere il Medioevo tra mercatini storici, taverne aperte, birra artigianale, musici e artisti di strada. A inaugurare il weekend il corteo storico in notturna, nella serata di giovedì 26 giugno, per la patrona Santa Mustiola.

Chiusi: Dal 27 al 29 giugno 2025, Chiusi torna a vivere il Medioevo con la XIV edizione del Tria Turris, la rievocazione storica organizzata dall’Associazione Terzieri Città di Chiusi all’interno del centro storico della cittadina medievale e etrusca. Spettacoli di musici e giullari, mercati d’altri tempi, attività e laboratori per bambini, birra artigianale e taverne pronte a deliziare ogni palato, sarà quello a cui andranno incontro i fortunati visitatori. Un’esperienza immersiva che intreccia storia, spettacolo e gastronomia, per un viaggio indimenticabile in un’epoca fatta di rivoluzioni e magia.

L’atmosfera medievale si accenderà però già nella serata di giovedì 26 giugno, con l’anteprima in notturna: alle ore 20:30 sfilerà il Corteo Storico dedicato a Santa Mustiola, Patrona della città, aprendo ufficialmente i festeggiamenti.





Tra le grandi novità dell’edizione 2025: il ritorno al Parco dei Forti, cuore originario della manifestazione, che ospiterà tutte le sere la Birraria Medievale e la Taberna Ippogin, punto di ritrovo per il dopo festa. A fare da protagonista sarà sicuramente la birra ufficiale del Tria Turris, creata appositamente per l’occasione dal birrificio umbro Impera: una chiara in stile medievale, beverina ma dal carattere deciso, da gustare in compagnia. Sempre al Parco dei Forti arriverà il Parco dei Balocchi: uno spazio interamente dedicato ai più piccoli con laboratori di tamburi e danze medievali, letture animate, giochi della tradizione e tanto divertimento. L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 28 giugno.

Per chi arriva da Chiusi Scalo, solo nella serata di sabato 28 giugno, sarà attivo un servizio navetta gratuito, con partenza da Piazza XXVI Giugno e arrivo al centro storico, presso le scuole medie. Un modo comodo e sicuro per vivere la festa in tranquillità.

Tutte le sere, dal 27 al 29 giugno, dalle ore 19:00, il centro storico sarà animato da: mercatini medievali e antichi mestieri (“Mastri nel tempo in Piazza” in Piazza Duomo e mercatini in Piazza del Comune) e spettacoli di artisti e musici di strada (tra cui De Alchimia, I Sonagli di Tagatam, Le Bestie di Bacco, Los Sonambulos e gli Spadaccini di Assisi).

Imperdibili le taverne dei Terzieri aperte dal venerdì alla domenica dalle ore 20:00, dove si potranno gustare i piatti della tradizione chiusina: dai pici al sugo bianco di maiale, al ragù toscane all’aglione alle lumache, dai famosi arrosticini alla grigliata fatta al “focone” e alla cacciagione in umido, passando per dolci, vini locali e birra artigianale.

Domenica 29 giugno, gran finale con il XXXIV Palio delle Torri: alle ore 18:30 la disfida tra i Terzieri infiammerà la città con l’adrenalina della corsa e il tifo del pubblico. A precedere il Palio, il corteo del Rettorato e lo spettacolo del Gruppo Sbandieratori e Tamburini della Città di Chiusi.

Il Tria Turris è organizzato dall’Associazione Terzieri Città di Chiusi con il patrocinio del Comune di Chiusi e rientra nel calendario di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura.