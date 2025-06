Trequanda celebra l’80° anniversario della Liberazione

Domenica 29 giugno una giornata di eventi, memoria e cultura per ricordare la Liberazione del Comune di Trequanda, avvenuta il 2 luglio 1944

Siena: In occasione dell’80° anniversario della Liberazione del Comune di Trequanda, avvenuta il 2 luglio 1944, l’Amministrazione comunale promuove una giornata di iniziative pubbliche in occasione di domenica 29 giugno 2025, per ricordare il significato storico di quella data e rinnovare l’impegno per la pace e i valori della democrazia.

La ricorrenza sarà celebrata con la collaborazione del Circolo ANPI Sinalunga-Trequanda, dell’associazione Walk & Clean Sinalunga ODV e della Pro Loco Trequanda APS, con un programma ricco di attività distribuite tra il Parco delle mura, la Piazza Garibaldi e la Sala polivalente Dario Dino Galluzzi.

La giornata prenderà il via alle ore 17:00 presso il Parco delle mura dei giardini pubblici con l’inaugurazione del Book-Crossing comunale, a cura di Walk & Clean Sinalunga, un’iniziativa che promuove la lettura condivisa e l’uso consapevole degli spazi pubblici.

A seguire, alle 17:10, presso lo stand del Parco Panciroli, si terrà la presentazione del libro per bambini “Le avventure della gatta Vittoria” di Umberto Trezzi, un racconto ispirato ai valori della Resistenza. L’autrice Alessandra del Balio introdurrà l’opera in un incontro curato da ANPI Sinalunga-Trequanda.

Alle 18:15, in Piazza Garibaldi, è previsto un flash mob simbolico contro il genocidio del popolo palestinese, a sottolineare la vicinanza ai drammi contemporanei e il valore universale della memoria storica.

Le celebrazioni proseguiranno alle 18:30, nella Sala polivalente Dario Dino Galluzzi, con la presentazione delle “Spigolature storiche trequandesi”, una raccolta di testimonianze e immagini d’epoca a cura di Alessandra Cartocci, Libio Graziani e Lucia Grugnetti. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo nella suggestiva cornice dell’oliviera.

La giornata si concluderà con una proiezione cinematografica all’aperto alle 21:30 in Piazza Garibaldi, con la visione del film “C’è ancora domani”, scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, pellicola di grande impatto emotivo che ben si inserisce nel contesto commemorativo della giornata. L’evento fa parte del ciclo di proiezioni pubbliche gratuite “Cinema d’Estate” a cura di Valdichiana2025 – Capitale toscana della cultura.

L’intera comunità è invitata a partecipare a questo importante momento di riflessione collettiva e di valorizzazione della memoria storica locale.