Grosseto: Le alunne e gli alunni della scuola primaria di via Monte Bianco hanno donato trenta graziosi presepi al Municipio per un'esposizione che sarà visitabile fino al 7 gennaio. L'allestimento si trova all'ingresso del Palazzo comunale in piazza Duomo.

Un ringraziamento speciale va alla fiduciaria di plesso Susanna Delli Castelli e alla vicepreside Stefania Cirillo, oltre che all'assessore all'Istruzione e alla Gentilezza, Angela Amante. Seguici



