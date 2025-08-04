Trenitalia, Tip & Tap attivo sulla linea Grosseto-Siena e Siena-Chiusi

Presente in 41 stazioni delle tre linee 92 le validatrici abilitate per l’acquisto dei biglietti del Regionale il servizio si estende così a tutte le linee della Toscana

Firenze: ttivo da questo fine settimana anche sulle linee Siena-Grosseto, Siena-Chiusi e Lucca-Pontremoli "Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS).

In 41 stazioni su queste tre linee, sono presenti 92 validatrici abilitate, contrassegnate da apposita comunicazione, dove è possibile acquistare il biglietto attraverso la propria carta di pagamento contactless, in qualunque orario della giornata.

Nel dettaglio sono presenti sulle linee:

Siena-Chiusi, 8 stazioni e 16 validatrici abilitate;

Siena-Grosseto, 8 stazioni e 16 validatrici abilitate;

Lucca-Pontremoli, 25 stazioni e 60 validatrici abilitate.

Con questa ultima attivazione si completa la copertura del servizio su tutte le linee della Toscana. Il servizio, partito a dicembre 2024 sulla Firenze-Pisa-Livorno, si è poi esteso alla Viareggio-Lucca, Pisa-Lucca, Pisa-Carrara, Lucca-Pistoia-Prato-Firenze, Pistoia-Pracchia, Prato-Vernio, Empoli-Siena, Livorno-Grosseto-Capalbio e Campiglia-Piombino.

Il sistema Tap&Tap fa parte dell'ampio piano di digitalizzazione del Regionale, disponibile anche in Lazio, Sardegna, Sicilia, Piemonte, Campania, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e per i collegamenti da e per Aeroporto di Fiumicino, Elmas Cagliari, Palermo Punta Raisi, Torino Caselle.

Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza e, successivamente, effettuare la stessa operazione nella validatrice della stazione di arrivo con la stessa carta. In fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta di pagamento utilizzata.

Tutte le informazioni sono disponibili su trenitalia.com e sui canali social del Regionale su cui è stata attivata una campagna di comunicazione dedicata.

Continua l’impegno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) nell’offrire ai viaggiatori opzioni di acquisto sostenibili, semplici e tecnologiche per rendere il servizio ancora più fruibile, garantendo un accesso ai mezzi di trasporto più veloce e rispettoso dell’ambiente.