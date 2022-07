Trenitalia: sciopero personale mobile della direzione regionale toscana

Dalle ore 3:30 del 10 alle ore 2:30 del 11 luglio. Regolari Frecce e treni a lunga percorrenza

Firenze: Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity durante lo sciopero del personale mobile della Direzione Regionale Toscana di Trenitalia proclamato dalle segreterie regionali Toscana dei sindacati FILT, FIT, UILT, UGL, FAST e ORSA dalle ore 3:30 di domenica 10 alle ore 2:30 di lunedì 11 luglio 2022. Per i treni Regionali in Toscana, e nelle regioni limitrofe, si verificheranno cancellazioni o variazioni.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio regionale anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie.

Nella giornata di domenica 10 luglio inoltre sono in programma scioperi dei servizi regionali di Trenitalia Tper in Emilia Romagna e Trenord in Lombardia.