Trenitalia, linea Pisa – Grosseto - Roma dal 5 maggio AL 1° agosto modifiche al traffico

Firenze: Dal 5 maggio al 1 agosto 2025 la circolazione ferroviaria sulla linea Pisa – Grosseto - Roma subirà delle modifiche per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione programmati da RFI. I lavori comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria.

Regionale: sono previste modifiche di orario con anticipi o postici delle partenze, i tempi di percorrenza avranno un incremento medio di circa 10 minuti. Inoltre in alcune giornate saranno cancellati i treni R19431 e 19406 tra Grosseto e Orbetello, 18339 tra Pisa e Livorno, e R12570, 12571,12572, 12573 tra Civitavecchia e Montalto.

Intercity: aumentano il tempo di viaggio di circa 10/20 minuti, con anticipo in partenza e/o posticipo in arrivo e variazioni di orario in tratta.

Il treno Intercity Notte 796 sarà deviato via Firenze-Pisa con variazioni di orario e perdita delle fermate di Roma Ostiense (ferma a Roma Tiburtina), Civitavecchia, Grosseto e Livorno. Il treno Intercity Notte 799 sarà deviato via Collesalvetti con variazioni di orario e perdita della fermata di Livorno.

Frecce: modifiche degli orari per i treni Frecciabianca Roma – Genova via Civitavecchia/Grosseto/Livorno.

