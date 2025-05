Cronaca Treni, linea Pisa-Grosseto-Roma: lavori di potenziamento tecnologico e manutenzione sulla linea 2 maggio 2025

Dal 5 maggio al 1 agosto 2025 rallentamenti e riprogrammazione per alcuni treni a lunga percorrenza e regionali. L’investimento per il rinnovo dei binari è di circa 13 milioni di euro. Firenze: Sulla linea Pisa – Grosseto - Roma sono in programma dal 5 maggio al 1 agosto 2025 lavori di potenziamento tecnologico e manutenzione. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono in particolare l’installazione del nuovo sistema ERTMS ed il rinnovo dei binari. Tra Albinia ed Alberese e successivamente tra Tarquinia e Civitavecchia dal lunedì al venerdì durante le ore diurne, saranno attivi i cantieri per installare l’ERTMS (European Railway Traffic Management System). Si tratta del più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni. Sulla tratta di linea interessata dai cantieri la circolazione si svolgerà a singolo binario. L’investimento per l’attrezzaggio ERTMS è di circa 84 milioni di euro. Contestualmente nelle ore notturne tra Follonica e Vignale Riotorto ed a seguire tra Livorno e Quercianella saranno rinnovati i binari per un totale di 15 chilometri di linea. Questo tipo di attività impongono durante le ore diurne nelle aree interessate dai lavori una riduzione di velocità a 40 km/h. L’investimento per il rinnovo dei binari è di circa 13 milioni di euro. Durante tutte le varie attività di cantiere in programma sulla linea Pisa – Grosseto - Roma è prevista per i treni a lunga percorrenza e regionali la riprogrammazione degli orari di partenza e degli orari di arrivo con incremento dei tempi di viaggio o la cancellazione. Seguici



