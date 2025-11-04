Trekking Urbano a Grosseto: sabato 8 novembre l’appuntamento con “Vivere Grosseto con occhi nuovi, tra arte e spiritualità”

Un’occasione da non perdere per scoprire Grosseto con uno sguardo nuovo, tra arte, storia e spiritualità.

Grosseto: Sabato 8 novembre 2025 torna l’atteso appuntamento con il Trekking Urbano, la grande iniziativa nazionale dedicata al turismo lento e sostenibile, giunta alla sua XXII edizione e quest’anno incentrata sul tema del Giubileo.

L’evento, organizzato dal Comune di Grosseto e curato da Confguide Confcommercio Grosseto, era inizialmente previsto per il 31 ottobre ed è stato rinviato all’8 novembre a causa del maltempo, per consentire a tutti di partecipare nelle migliori condizioni.

Il percorso, dal titolo “Vivere Grosseto con occhi nuovi, tra arte e spiritualità”, ha una durata di circa due ore e un livello di difficoltà basso. Partendo da piazza Duomo, la camminata accompagnerà i partecipanti alla scoperta di alcuni tra i luoghi più suggestivi e simbolici della città: dal Duomo di San Lorenzo (foto cover) e il Museo Diocesano, al Convento delle Clarisse e al Convento di San Francesco, con il Crocifisso attribuito a Duccio di Buoninsegna.

L’itinerario proseguirà poi verso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, imponente edificio voluto da monsignor Paolo Galeazzi, e si concluderà alla Cripta della Pietà, luogo di memoria e raccoglimento.

«Sarà un’esperienza immersiva che unisce arte, spiritualità e scoperta – spiega la guida turistica Elena Innocenti (foto 1) di Confguide Confcommercio Grosseto –. Camminando tra i tesori del nostro centro storico, i partecipanti potranno vivere Grosseto con occhi nuovi, cogliendo sfumature e storie spesso invisibili nella quotidianità».





La partecipazione è gratuita, con due turni di visita – alle 10:30 e alle 15:00 – e partenza da piazza Duomo. È richiesta la prenotazione, contattando la guida Elena Innocenti al numero 349 4745198 (solo messaggi WhatsApp), oppure l’Ufficio Turismo – referente Maria Luisa Scorza al numero 0564 488013 o via e-mail all’indirizzo marialuisa.scorza@comune.grosseto.it. Informazioni anche presso lo IAT Grosseto (0564 488573, info@grossetoturismo.it).

Confguide Confcommercio Grosseto invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questa esperienza unica di trekking urbano, un’occasione per riscoprire insieme la città e il suo straordinario patrimonio di arte e spiritualità.