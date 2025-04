Tredici nuovi operatori cinofili con il corso organizzato dall'Asd Mondocane

Grosseto: Si è chiuso nei giorni scorsi il corso per operatori cinofili Csen curato dall’asd Mondocane. Una classe di sole donne, unite dalla passione per i cani e dalla voglia di conoscere più a fondo il loro mondo. Nei quattro mesi di corso le tredici allieve hanno potuto studiare la comunicazione, lo sport, la storia dell’evoluzione e del panorama legato alla cinofilia, il benessere, i metodi di apprendimento, la fisiologia del cane, il primo soccorso veterinario, le malattie e molto altro.

Un corso completo per dare i giusti strumenti a chi lavora in contesti in cui sono presenti i cani come pensioni, rifiugi, toilette, asili, petshop, allevamenti e al tempo stesso una serie di lezioni adatte anche a chi nutre talmente tanto affetto e passione per il proprio cane, da volerlo conoscere al meglio per vivere in armonia con lui.

Prossimo appuntamento con i corsi di Mondocane nel prossimo autunno.