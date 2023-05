Tre sindaci al centrodestra: Fratelli d’Italia è fondamentale per vincere in Maremma

On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FDI-Toscana, Luca Minucci, coordinatore provinciale Grosseto: “Ancora più netta la vittoria di Fratelli d’Italia, con Arturo Cerulli abbiamo vinto da soli a Monte Argentario ed espugnato il comune alla sinistra”



Grosseto: “E’ stato un grande successo quello ottenuto da Fratelli d’Italia in in provincia di Grosseto in questa tornata elettorale. Siamo centrali per vincere e per governare”, affermano il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale Luca Minucci.





“Anzi, - proseguono Fabrizio Rossi e Luca Minucci - il successo per il nostro partito è andato oltre le più rosee aspettative con netta vittoria a Monte Argentario, dove Fratelli d’Italia da sola sosteneva il candidato sindaco Arturo Cerulli con la lista “Civico 23”, riuscendo a far eleggere in consiglio comunale i nostri candidati iscritti a Fratelli d’Italia, con Chiara Orsini che è risultata la più votata in assoluto”.

“Successo anche a Semproniano e Castell’Azzara, - commentano i due esponenti di Fratelli d’Italia - dove nel primo comune nominato confermiamo il nostro sindaco Luciano Petrucci, sostenuto da tutti. Un comune da sempre ben amministrato dallo stesso Petrucci, che viene riconfermato per altri cinque anni alla guida di Semproniano. Poi, Castell’Azzara, dove Tullio Tenci da noi sostenuto, con una lista civica, ha ottenuto la maggioranza e quindi governerà per il prossimo quinquennio il comune”.





“Siamo un partito ben radicato su tutto il territorio provinciale, - affermano l’On.le Rossi e Minucci - ma soprattutto siamo un partito che piace alla gente e ai cittadini in quanto propositivi e mai divisivi. Sappiamo unire persone e tradizioni politiche, dimostrando altresì di saper ben governare, non solo a livello nazionale con la nostra leader Giorgia Meloni, ma anche nelle varie amministrazioni locali”.

“Ci dispiace per il risultato di Gavorrano e Magliano, - continuano - dove abbiamo corso tutti uniti con il centrodestra a sostegno rispettivamente di Maule e Cinelli. Purtroppo, per varie ragioni non c’è l’hanno fatta. In quei due comuni qualcosa forse è andato storto, le cause andranno sicuramente approfondite all’interno di tutta la coalizione del centrodestra per il futuro”.

“Ma adesso come Fratelli d’Italia della provincia di Grosseto, vogliamo essere felici per questo risultato elettorale raggiunto, in special modo quello di Monte Argentario e Semproniano dove i candidati sindaci vincenti sono stati indicati da Fratelli d’Italia”, concludono l’Onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FDI Toscana e Luca Minucci coordinatore provinciale FDI-Grosseto.