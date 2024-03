Tre scrittrici tre libri per l’ambulanza della CRI Costa d’Argento

Monte Argentario: Sabato 23 marzo alle 17,30 le “sorores - le sorelle migliori” del Club Soroptimist International Orbetello Costa d’Argento con il Circolo Bocciofilo di Orbetello nella sua sede in via Marconi – Idroscalo, propongono l’incontro letterario con tre scrittrici di tre libri, al nobile scopo con la vendita dei volumi di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per la CRI Costa d’Argento. Sponsor della manifestazione Artemare Club che ha contribuito finanziariamente per l’ambulanza pediatrica da qualche anno in servizio alla stessa Croce Rossa Italiana locale.







Il primo libro presentato è “Nankurunaisa – con il tempo si sistema tutto” di Edy Rita Bronchi, presidente del Club Soroptimist International Orbetello Costa d’Argento, che racconta donne e uomini con sentimenti comuni al genere umano ma a qualcuno è capitato quell’evento particolare che rende la vita unica e particolare, il titolo del volume riporta la parola “nankurunaisa”, espressione giapponese che si traduce con “le cose andranno da sé”, mantra positivo da ripetere ogni giorno per il proprio benessere mentale. Il secondo libro “Una coperta di cielo” è di Graziella Pesenti, consigliere del Circolo Bocciofilo di Orbetello, è un viaggio a ritroso a cercare risposte fino alle radici di sé, una coscienza matura del proprio vissuto e del suo nascere, che si racconta a distanza, la distanza di chi può guardare indietro. “La vita che cambia” è il terzo libro ed è di Annamaria Schimenti, presidente del Circolo Bocciofilo di Orbetello che racconta la cittadina lagunare e la nostra Maremma attraverso gli occhi di suo nonno Giovanni Salamanca con il suo memoriale prezioso gioiello nascosto di peripezie e avventure di una vita, vissuta tra la Sicilia e la Maremma.





Incontro da non perdere con tre brave autrici maremmane con il cuore grande, che presenteranno i loro libri e dialogheranno con il pubblico presente, seguirà aperitivo, il ricavato della vendita dei libri sarà interamente devoluto alla CRI Costa d’Argento per l’acquisto di una nuova ambulanza, prenotazioni al numero 05641828030.