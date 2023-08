"Tre pezzi cento lire". Ultimo appuntamento Rassegna Il Palcoscenico del Territorio

Grosseto: La seguitissima Rassegna Il Palcoscenico del Territorio, si conclude col prossimo appuntamento che si terrà il 24 agosto, a Boccheggiano. Appuntamento alle ore 18.00 in Piazza Agostini per lo spettacolo, o alle ore 17.15 davanti al Teatro Comunale per chi volesse seguire la visita guidata del borgo.

Lo spettacolo ‘Tre pezzi 100 lire’, nel libero adattamento ad opera del regista Mario Fraschetti del racconto di Luciana Bellini, edito da Effigi, è dedicato all’avvento della plastica in Maremma.

Il Teatro Studio, per concludere la Rassegna Il Palcoscenico del Territorio - che ha attraversato borghi e luoghi del territorio del Comune di Montieri e messo in campo lavori e generi assai diversi tra loro - ha scelto Tre pezzi cento lire... di Luciana Bellini e una piazzetta del Centro Storico di Boccheggiano, Piazza Agostini, dal sapore popolare e quotidiano per rappresentarlo.

In questo testo, con arguzia e genuinità, l'autrice ci ripropone un periodo cruciale della nostra storia, i primi anni Cinquanta del Novecento, segnati dall’avvento della plastica, degli elettrodomestici e del nuovo benessere, che hanno impresso una svolta epocale nella nostra società.

L'allestimento, rigorosamente site-specific, permetterà al pubblico di trovarsi immerso e non separato dagli attori e dall'azione teatrale, sarà come trovarsi in piazzetta per una veglia all'aria aperta.





Interpreti: Enrica Pistolesi, Daniela Marretti, Luca Pierini, Mirio Tozzini, Cosimo Postiglione.

Adattamento e regia: Mario Fraschetti

Supporto tecnico: Alessandro Zanaboni