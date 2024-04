Tre giorni di stand, giochi, escursioni, spettacoli, all'insegna delle tradizioni a Castiglione

Castiglione della Pescaia: Torna nel fine settimana castiglionese l’attesissima Festa di Primavera in Pian di Rocca.



Da venerdì 12 a domenica 14 aprile, saranno tre giorni di stand, giochi, escursioni, spettacoli. Un'occasione per immergersi nell'atmosfera festosa di primavera, gustare le prelibatezze del territorio, divertirsi con spettacoli di cabaret e buona musica.

«Un lungo weekend ricco di eventi per Castiglione della Pescaia - afferma il sindaco Elena Nappi - da Pian di Rocca a Buriano si rinnovano le tradizioni che caratterizziamo il territorio castiglionese, da quella agreste a quella religiosa, e l’amministrazione comunale sostiene con grande entusiasmo questi importanti festeggiamenti. Non perdere le proprie origini, sia laiche che profane, rinnovarle costantemente, significa non solo conservare la propria storia e la propria identità, ma regalare ai nostri visitatori un turismo esperienziale che permette di connettersi a livello umano, emotivo e spirituale con i luoghi in cui si trova a viaggiare».

Il programma della festa è ricco di attrazioni. Durante il giorno, divertimento per tutte le età con truccabimbi, animazione e mercatino dell'artigianato locale. Gli stand gastronomici aprono venerdì sera alle 19:00 e alle 20:00 musica con i "Dupè". Tra gli appuntamenti di sabato, alle 10:00 escursione in moto per le strade del territorio; esibizione dei "Falconieri del Re" alle 15:00; alle 17:30 AperiRocka con gli "Uva Spina" e i "Quizar"; la sera alle 21:30 spettacolo di cabaret con Alessandro Paci e alle 22:30 concerto con "The Uncertain?". La domenica è dedicata ad eventi sportivi e giochi, con l'esibizione delle auto radiocomandate, escursioni in fuoristrada, la classica passeggiata in compagnia dei propri cani, il 1° Torneo Rionale di Tiro alla Fune di PdR.

«Siamo onorati e orgogliosi – affermano dal Comitato Festa di Primavera in Pian di Rocca - di riproporre una “Festa” nata dalle idee e dalle fatiche dei nostri genitori creatori della famosa “Festa di Primavera” l’antenata di tutte le attuali manifestazioni svolte nel nostro comune. Dopo tanti anni di inattività e grazie all’aiuto di tutti i nostri compaesani vogliamo continuare a portare avanti la tradizione di questo fantastico evento. Ricordiamo bene l’emozione che suscitava l’attesa dello spettacolo del sabato sera e la famosissima esibizione delle Jeep della domenica. Quindi ora che siamo tornati vi aspettiamo per ritrovarci e condividere insieme questa esperienza unica e indimenticabile».

In questo fine settimana torna anche la Festa della Madonna del Romitorio a Buriano, dal 12 al 14 aprile. Per le vie del paese saranno esposte le foto di "Buriano com'era", ci saranno momenti di intrattenimento con la briscolata e l'esibizione del Coro San Martino di Roccatederighi, domenica la processione alla Chiesina del Romitorio dove si terrà la Santa Messa, l'apertura degli stand gastronomici e l'esibizione della band "The Fantomatik Orchestra".

«Come amministrazione comunale - conclude il primo cittadino - siamo orgogliosi della forza e della tenacia che le nostre associazioni dimostrano nel portare avanti le feste tradizionali e per questo ringraziamo tutti i componenti ed i volontari del Comitato Festa di Primavera di Pian di Rocca ed il Comitato Festeggiamenti di Buriano per le azioni e la costanza che mettono in campo nel contribuire al successo di tali eventi».