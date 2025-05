Tre giorni di incontri e spettacoli, musica e divertimento in ricordo di Alessandro

FestivAle è la festa che celebra il compleanno di Alessandro che il prossimo 2 maggio avrebbe compiuto 28 anni.

Cecina: Nei quattordici anni della sua assenza fisica, l'evento ha cambiato nome: è cresciuto, si è evoluto insieme alla sua età anagrafica. I genitori di Alessandro chiedendosi spesso in quale “mondo” avrebbe spaziato il figlio, poiché le passioni che coltivava erano tante, provano con questo festival di tre giorni - che si terrà da venerdì 2 a domenica 4 maggio in tre sedi diverse di Cecina - a immaginarlo, attraverso gli ospiti e i loro linguaggi, promuovendo valori sociali e culturali senza dimenticarsi del puro divertimento.

“Tutte le iniziative che hanno a che fare con la solidarietà sono accolte da noi a braccia aperte, - dichiara l’assessora al Sociale Simona Salvadori - questa in particolare che porta avanti il ricordo di Alessandro l’abbiamo molto a cuore e ne apprezziamo i contenuti scelti per il festival: è fantastico vedere come riescono a trasformare qualcosa di tremendo in un cammino positivo nella vita. Si tratta di un festival che farà riflettere e ridere: è un inno alla vita e al guardare avanti con positività. Rita e Giovanni ce lo dimostrano quotidianamente, sono persone esemplari. Noi come amministrazione comunale saremo felici di essere presenti”.

Il programma di questa quarta edizione si articola in tre location differenti. Si parte venerdì 2 maggio dalle ore 18 al Dàngolo, davanti al Dan Kafè, per incontrare il dottor Marrico Maurelli, medico alimentarista che racconterà in che modo il cibo sia prioritario per la salute di tutti e quanto sia fondamentale mangiare in modo equilibrato e sano. Seguirà alle 19 l’incontro con l’attore Alberto Rossi, uno dei protagonisti della trentennale soap opera prodotta dalla Rai “Un posto al sole” e di altri successi televisivi come “I ragazzi del muretto”, e alle 20 con due outsider della cinematografia nazionale: il regista romano Luca Bianchini e il musicista Gabriele Panico che racconteranno il loro lavoro, soprattutto in relazione all’ultima fatica per la Rai “Articolo Uno”, un documentario sugli incidenti sul lavoro prossimamente in onda.

La sera di sabato 3 maggio, dalle ore 21 al teatro De Filippo, sarà dedicata alla musica e al divertimento con il rapper cecinese Francesco Bolognesi, in arte Frabolo, che aprirà lo spettacolo con alcuni pezzi del suo repertorio; seguirà la performance del giovane livornese Gabriele Puccetti, cantante, comico, trasformista, astrologo (la serata a ingresso libero con offerta è sold out già da un paio di settimane).

Domenica 4 maggio dalle ore 17 alla Terrazza dei Tirreni a Marina di Cecina i Lolli, i giovani piombinesi Matteo Buselli e Alessandro Pepe, supportati dal dj Gabrysound di RadioStudio 101 Deejay Band, presenteranno l’esibizione dei ragazzi di Casa Mimosa diretti dalla dottoressa Doda dell’associazione dei clown dottori Ridolina che operano nel reparto di pediatria e di oncoematologia pediatrica del Santa Chiara di Pisa. Seguiranno i ballerini di hip hop e break dance di alcune scuole e crew di Cecina, Donoratico, Pisa e Milano, che si esibiranno con le loro coreografie.

“La cosa che più colpisce colpisce - sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Bianchi - è proprio come una famiglia riesca a mettersi a sistema verso gli altri nella sofferenza. Quest’anno, con il festival così dislocato, si rappresenta proprio la forza della loro associazione, una realtà dinamica, che porta le proprie stanze all’interno di tanti fili, sia di politica che di comunità. Tant’è che “Sui Passi di Ale” è partecipe sul territorio in moltissime iniziative.”

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per il patrocinio e per il contributo e gli amici sponsor che ci aiutano a sostenere le spese. Come genitore - conclude Rita Invernizzi, la madre di Alessandro - ho a cuore questo tipo di iniziative per tenere vivo il ricordo di Ale. Era un ragazzo molto solare per cui l’idea, anche quest’anno, è quella di divertirsi insieme, in allegria, con le sue passioni (prima fra tutte l’hip hop) e sentire la sua presenza così”.

Tutti le informazioni degli eventi sono disponibili sul sito www.festivale.org