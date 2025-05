Tre fisarmonicisti del Polo Bianciardi all’inaugurazione della sala della Mediateca di Grosseto

Gli studenti del Liceo Musicale del Polo Bianciardi hanno suonato all’intitolazione della sala della Mediateca di Grosseto, dedicata alla partigiana maremmana Licena Rosi Boschi.

Grosseto: La classe 3 A del Liceo Musicale ha partecipato attivamente alla cerimonia di intitolazione della sala della Mediateca digitale della Maremma, a Licena Rosi Boschi, una delle partigiane combattenti della Maremma, unica donna eletta nel consiglio comunale del 1946 ed anche la prima donna assessora all’istruzione per il comune di Grosseto. La cerimonia, con cui il presidente della Provincia Francesco Limatola ha dedicato la sala della Mediateca, che si trova nel centro storico di Grosseto, a questa importante figura femminile, si è tenuta nell’ambito delle celebrazioni del 25 aprile. All’evento, organizzato dal Coordinamento Donne dell’ANPI che porta il suo nome, all’interno della sezione Elvio Palazzoli, hanno preso parte le autorità militari e civili, i rappresentanti delle sezioni dell’ANPI e un pubblico numeroso.

I brani musicali eseguiti dai tre fisarmonicisti (foto cover) del Liceo musicale del Polo Bianciardi, Alessio Manfucci, Alessandro Baglioni e Lorenzo Baglioni, diretti dal professor Paride Marmifero, hanno contribuito a coinvolgere il pubblico nella rievocazione dei momenti salienti della Resistenza. I tre giovani si sono già fatti conoscere per la loro abilità in Toscana e in Abruzzo, partecipando a masterclass con insegnanti di grande rilievo, come il maestro Roberto Fuccelli e interpretando un vasto repertorio che va dalla musica classica a quella popolare.