Tre eventi speciali per Pasqua al Museo di storia naturale della Maremma!

Tra scienza, natura e divertimento, dal 17 al 22 aprile

Grosseto: In occasione delle festività pasquali, il Museo di storia naturale della Maremma propone tre imperdibili appuntamenti per grandi e piccini. Un’occasione per esplorare, imparare e divertirsi insieme, tra le sale del museo e sotto il cielo stellato!

Giovedì 17 aprile – ore 21.00

Serata astronomica: “Asteroidi, una sfida per l’umanità”

Un evento affascinante con conferenza e osservazione del cielo a cura degli astrofili di AMSA. Scopriremo i rischi (e le soluzioni) legati agli asteroidi e osserveremo il cielo con potenti telescopi.

Costo: € 10 | Prenotazione obbligatoria

Venerdì 18 aprile – ore 16.30

Caccia al tesoro al museo!

Un’avventura educativa per bambini (6-10 anni) e famiglie, tra quiz e curiosità del mondo naturale.

Costo: € 6 | Prenotazione obbligatoria

Martedì 22 aprile – ore 16.30

Non perdiamo la bussola!

Un’esperienza di orienteering per tutte le età: tra sale, giardino del museo e Mura medicee, alla scoperta di storie e natura.

Costo: € 6 | Prenotazione obbligatoria

Prenotazioni e info: