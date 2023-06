Tre eventi speciali del Museo di storia naturale della Maremma per “GRande estate”

Mercoledì 28 giugno una visita guidata tra miti e leggende, giovedì 29 giugno un laboratorio di orienteering con bussola e mappa e venerdì 30 giugno la serata astronomica



Grosseto: Il Museo di storia naturale della Maremma propone tre eventi speciali in occasione del festival “GRande estate” che da martedì 27 a venerdì 30 giugno vedrà nel centro storico di Grosseto quattro serate gratuite con protagonisti Edoardo Bennato, Gabriele Cirilli, The Kolors e Federico Buffa. Per l'occasione tutti i musei cittadini saranno aperti fino a mezzanotte e gli incassi (fino al 2 luglio) saranno devoluti alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione.

Ecco gli appuntamenti proposti dal Museo di storia naturale della Maremma, a cura degli operatori della cooperativa MaremMagica: mercoledì 28 giugno alle ore 18 una visita guidata lungo il percorso espositivo del museo, sul tema “Tra realtà, miti e leggende del territorio”. Un viaggio nel tempo e nella fantasia, esplorando la Maremma attraverso le storie e le leggende che hanno ispirato scrittori, ricercatori e poeti. La visita guidata è aperta a tutti (adulti, bambini, famiglie) e avrà una durata di un'ora e 30 minuti. Il costo di partecipazione è di 8 euro a persona, compreso il biglietto d'ingresso al museo. È richiesta la prenotazione: segreteria@museonaturalemaremma.it; 0564 488571.

Giovedì 29 giugno alle ore 18 torna il laboratorio di orienteering “Dal museo alla città”. Con bussola e mappa alla scoperta di Grosseto: una modalità divertente e coinvolgente per conoscere alcuni dei segreti più nascosti tra i monumenti, le piazze, le mura e i bastioni della città. L’attività di orienteering sarà svolta a squadre. Il programma prevede alle ore 18 l'accoglienza al museo con una parte teorica introduttiva all'uso della bussola, poi la formazione delle squadre e la partenza con mappa e bussola. Anche in questo caso la durata prevista è di un'ora e 30 minuti e l'attività è aperta a tutti, adulti e bambini: il percorso sarà interamente a piedi e a tutti i partecipanti verrà fornito il materiale necessario. Il costo di partecipazione è di 8 euro a persona, compreso il biglietto d'ingresso al museo. È richiesta la prenotazione: segreteria@museonaturalemaremma.it; 0564 488571.

Venerdì 30 giugno, dalle ore 21 a mezzanotte, al Museo di storia naturale della Maremma sarà invece una “Serata astronomica” sul tema “Le ultime frontiere dello spazio: alla ricerca di pianeti abitabili”. A grande richiesta, infatti, torna l'evento organizzato da MaremMagica in collaborazione con Amsa, l'Associazione maremmana di studi astronomici “Galileo Galilei”. Il programma prevede alle ore 21 una conferenza al museo che vedrà come relatore Michele Machetti, astrofilo, storico socio Amsa, grande esperto sul tema dell'abitabilità dei pianeti che si è formato alla facoltà di Astronomia dell'Università di Bologna. Di seguito, dalle ore 22 a mezzanotte, tutti ad osservare le meraviglie del cielo estivo con potenti telescopi. In questo caso il costo di partecipazione è di 10 euro a persona, compreso il biglietto d'ingresso al museo. È sempre richiesta la prenotazione: segreteria@museonaturalemaremma.it; 0564 488571.

Tutte le informazioni sugli eventi del Museo di storia naturale della Maremma sono anche sul sito www.museonaturalemaremma.it.