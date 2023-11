Tre culle co-sleeping per la Pediatria grazie alla generosità della Fimp - Grosseto

Grosseto: La sinergia tra ospedale e territorio passa anche dai gesti di grande generosità come quello di questa mattina della sezione grossetana FIMP – Federazione italiana medici pediatri che ha donato alla Pediatria del Misericordia tre culle co-sleeping di ultima generazione. Si tratta di una generosa donazione del valore di oltre 3000 euro che andrà a potenziare i dispositivi specifici per rendere ancora più accogliente e sicura la permanenza del neonato accanto al letto della mamma finchè per tutta la degenza.





Il ringraziamento della dottoressa Susanna Falorni, direttrice Pediatria e Neonatologia di Grosseto: “Ringrazio la Fimp di Grosseto per le tre culle definite 'co-sleeping' in quando per le particolari caratteristiche tecniche innovative consentono di agevolare l'allattamento al seno subito dopo il parto e nei successivi giorni di ricovero, in totale sicurezza per il piccolo. Per esempio le culle sono dotate di cuscini specifici su ogni lato, ma la vera particolarità è la possibilità di regolarle in altezza e abbassando una sponda agganciarle in maniera sicura al letto della mamma, in modo da diventare quasi un tutt'uno. Ciò permette un contatto maggiore e di allattare il piccolo comodamente e senza alcun tipo di rischio. Senza dubbio questa è una dimostrazione concreta del rapporto di reciproco supporto e collaborazione sincera che esiste da anni tra i professionisti ospedalieri e i pediatri di famiglia che svolgono il loro compito sul territorio. Il loro contributo è prezioso per i piccoli e anche per noi colleghi in ospedale, ci auguriamo che l'intesa prosegua e si rafforzi sempre di più”.

“Il territorio per mezzo della federazione ha sempre ascoltato le esigenze dell'ospedale rispondendo ogni volta con il proprio contributo alla realizzazione di progetti validi, come la donazione di queste culle, così importanti per migliorare l'assistenza ai neonati. Insieme alle pediatre di famiglia Grazia Conti e Donatella Grilli siamo in qui oggi in rappresentanza della sezione grossetana di Fimp e a nome di tutti rinnoviamo il nostro impegno a proseguire la proficua collaborazione.” - conclude Giovanni Lenzi, segretario FIMP Grosseto.