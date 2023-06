Sport Tre atleti del Cp Grosseto Tuttauto Davitti convocati per il trofeo Promote U13 6 giugno 2023

Redazione Grosseto: Tre portacolori del Circolo Pattinatori Grosseto Tuttauto Davitti sono stati convocati per la rappresentativa under 13 della zona Toscana-Liguria al Trofeo Promote che si svolgerà dal 23 al 25 giugno prossimi sulla pista del Palasport di Casa Mora a Castiglione della Pescaia. I tecnici Elia Guidi, Massimo Bracali e Stefano Paghi hanno chiamato nella selezione Alex Convertiti, Lorenzo Cornacchini (il cartellino è di proprietà dell’Hc Castiglione) e Lorenzo Turbanti, protagonisti assoluti di una stagione da incorniciare per il Circolo Pattinatori. Il Tuttauto Davitti U13, allenato da Stefano Paghi, con Emilio Minchella vice, ha chiuso al terzo posto nella regular season con 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), alle spalle di Follonica e Sarzana. Nei playoff i biancorossi hanno perso la semifinale contro il Sarzana (4-0, 6-0), ma si sono riscattati contro il Viareggio (2-1, 3-2), confermando il lusinghiero piazzamento sul podio della IV zona. Lorenzo Cornacchini è stato il miglior realizzatore della squadra con 23 reti, Alex Convertiti ha finito a 21, Lorenzo Turbanti a 15. C’è da scommettere su ottime prestazioni in questa importante manifestazione giovanile. Gli altri convocati: Andrea Asta, Diego Bracali, Filippo Giabbani, Niccolò Moda (Follonica); Alexander Krocka, Gregorio Tonelli, Luigi Fabbi, Federico Lagomersini (Sarzana); Federico Paolinello (Spv Viareggio). Seguici





