Trattato globale contro l'inquinamento da plastica, WWF: "Da Ginevra, nulla di fatto, ora agiscano gli Stati"

La deludente conclusione dell'INC-5.2, senza l'adozione di un testo su cui negoziare né di piani chiari su come il Trattato possa essere realizzato, pone nelle mani degli Stati Membri la scelta di proseguire o meno sulla strada dell'INC cercando quell’unanimità prevista per l’approvazione del Trattato stesso

Sebbene l'INC-5.2 non abbia portato a un consenso unanime, la stragrande maggioranza degli Stati membri ha dimostrato la volontà e l'allineamento necessario per un trattato efficace per porre fine all'inquinamento da plastica

Il WWF chiede più ambizione ai leader mondiali e di puntare alla definizione di un Trattato degno di questo nome, oltre i vincoli dettati dall’INC

Roma: Senza l’adozione di un testo su cui negoziare e senza piani chiari su come il Trattato possa essere realizzato, con la fine dell’INC 5.2 il WWF invita gli Stati che hanno mostrato più ambizione a perseguire un approccio diverso malgrado il Presidente dei lavori abbia dichiarato che la quinta sessione dei negoziati INC potrebbe riprendere in una data successiva (INC-5.3).

Eva Alessi, Responsabile Sostenibilità del WWF, ha dichiarato: "Dopo quasi due settimane di negoziati tesi siamo ancora lontani da un trattato globale per porre fine all'inquinamento da plastica.

Quello che abbiamo visto e sentito negli ultimi 10 giorni non è abbastanza. Pur offrendo una visione forte, era evidente che la maggioranza ambiziosa non era disposta a utilizzare appieno gli strumenti multilaterali a sua disposizione per garantire la serie di regole globali vincolanti richieste dal Trattato. Se gli ultimi 10 giorni ci hanno mostrato qualcosa, è che cercare un consenso unanime non ci consegnerà il Trattato che il mondo ha chiesto e i nostri leader hanno promesso.

Le imprese, il mondo scientifico, la società civile e gli altri stakeholder rilevanti hanno fatto la loro parte nel presentare le prove e nel sostenere la causa di un Trattato significativo. La nostra determinazione a porre fine all'inquinamento da plastica rimane forte. Continueremo a lavorare con i Governi, le comunità e i partner di tutte le regioni per affrontarlo lungo tutto il suo ciclo di vita, ma per ottenere il risultato richiesto serve una presa di posizione forte da parte degli Stati membri. E noi saremo presenti in ogni fase del percorso per contribuire a garantire l’approvazione del Trattato di cui le persone e la natura hanno bisogno".

Zaynab Sadan, Global Plastics Policy Lead del WWF e capo della delegazione di INC-5.2, ha dichiarato: "Il fallimento nel trovare un accordo a Ginevra è una amara delusione.

Quello che abbiamo visto a Ginevra è che la stragrande maggioranza degli Stati del mondo ha espresso la volontà e l'allineamento per un Trattato efficace per porre fine all'inquinamento da plastica. Questo dà speranza per il futuro. Tuttavia, una minoranza di Paesi oppositori e un processo decisionale basato sul consenso unanime ci lasciano senza aver raggiunto il risultato ambito e dimostrano che quest’approccio non è funzionale nei negoziati internazionali sull'ambiente.

Continuare senza un cambiamento radicale nel processo decisionale, senza dare il giusto peso alle richieste della maggioranza, sarebbe inutile. Chiediamo quindi ai leader di non lasciare che tutto il lavoro fatto in questi anni vada sprecato e di sfruttare questa opportunità per costruire il Trattato che la maggioranza ha chiesto fin dall'inizio. Portare il trattato oltre il processo INC è la via da seguire per andare oltre i vincoli dettati da una minoranza con ambizioni basse, aprendo la strada a un Trattato degno di questo nome".