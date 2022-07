Trasporto Urbano: nessun investimento per ripristino del servizio

Massa Marittima: "Fumata nera dall'incontro della commissione sui trasporto urbano a Massa Marittima recentemente soppresso. È questa l'opinione delle minoranze consiliari e del PCI che avevano richiesto al comune un tavolo per prospettare un servizio urbano rivisto con il contributo dei tanti soggetti interessati. Il presupposto, contenuto nella nota inviata via PEC all’Amministrazione, per insediarlo e farlo lavorare aveva come presupposto che la maggioranza avesse la volontà di mettere a disposizione risorse per ripristinare un minimo di trasporto urbano a vantaggio di tutti ma soprattutto di chi ha difficoltà di mobilità come ad esempio gli anziani.

Brogi tra l'altro aveva proposto di andare ad organizzare un servizio che prevedeva la riduzione delle corse ma un minimo di attenzione per tutte quelle fasce di residenti che hanno oggettive difficoltà di potersi muovere per recarsi all'ospedale, nelle zone commerciali o in quelle del mercato, presso gli uffici pubblici e poste. Il tutto poteva essere finanziato con risorse del comune e in quota parte anche attingendo ai 130mila euro della tassa di soggiorno, perché pensare ad un servizio urbano integrato a servizio della popolazione e dei turisti, almeno nei periodi di alta stagione, avrebbe dato sostegno ai residenti e presentato Massa Marittima in una veste di maggiore accoglienza ai turisti.

Tutto questo sembra al momento impossibile e la soluzione alternativa dell'amministrazione è orientata a rendere disponibili le corse dell'extraurbano alle esigenze dei residenti. Una cosa che non regge secondo Gasperi del PCI. L'extraurbano ha altre esigenze e serve un target molto diverso, legato a soddisfare altri bisogni, come il rispetto degli orari per i lavoratori e per coincidenze con altri servizi di trasporto come i treni. Mal si concilia con un servizio come quello urbano che invece tende a soddisfare esigenze particolari e mira all'inclusione sociale di cittadini che non hanno mezzi o risorse per muoversi", termina la nota.