“Trasporto sanitario sorano provvede da sé”

Grosseto: "286 viaggi per una percorrenza complessiva di 46 mila 523 chilometri nel 2022, 389 per una percorrenza di 84 mila 623 chilometri nel 2023. Questo il bilancio del servizio di trasporto sociosanitario organizzato dal Comune di Sorano e svolto in base ad una convenzione dalla Croce Oro di Pitigliano.



In pratica i cittadini con più di sessantacinque anni che hanno per vari motivi difficoltà a raggiungere ospedali o laboratori convenzionati per effettuare visite specialistiche oppure esami radiologici o altro, possono prenotarsi tramite il Comune per fissare l’appuntamento. Un mezzo della Croce Oro provvede al trasporto andata e ritorno dalla abitazione fino al luogo della prestazione sanitaria.

Nel 2022 le maggiori mete per cure e esami sanitari sono state Grosseto (104 viaggi) Manciano (56) Pitigliano 843) Siena (26) Orbetello (22). Il costo totale generale dei 286 viaggi è stato di 18 mila 704 euro, la partecipazione del Comune è stata di 12 mila 907 e quella dei cittadini trasportati in base al loro ISEE è risultata complessivamente pari a 5 mila 706 euro.

Nel 2023 i 389 viaggi hanno avuto un costo totale di 32 mila 619 euro, dei quali 22 mila 406 a carico del Comune e 10 mila 212 come compartecipazione dei cittadini. In base al Regolamento predisposto dal Comune i cittadini con un ISEE fino a 10 mila euro , hanno diritto al trasporto gratuito, da 10 mila a 12 mila euro la compartecipazione è del 25% , oltre i 12 mila euro del 50%.

Nel 2022 il Comune si è fatto carico anche del trasporto di diversi malati oncologici che non avevano ottenuto il Voucher della Regione Toscana perchè non rispondevano ai restrittivi requisiti richiesti.

“Il servizio di trasporto Sociale e Sanitario,- sottolinea il Sindaco Pierandrea Vanni – è l’unico organizzato da un Comune nelle nostre zone. Pensiamo di assicurare un servizio utile ai cittadini soprattutto più anziani e la notevole richiesta di trasporti dimostra quanto sia sentito e necessario. Ringrazio la Croce Oro per la grande disponibilità e il Cons. comunale Pierluigi Domenichini che provvede alla prenotazione dei viaggi”.