Trasporto persone con fragilità socio-economica, intervento a sostegno dei cittadini

Al via la fase sperimentale dell’intervento che tiene conto di molteplici criteri come il valore Isee, la distanza dal luogo di cura e la condizione familiare e sociale



Grosseto: Da ieri,16 gennaio, è possibile richiedere i voucher per il trasporto di persone con fragilità socioeconomica. Un’organizzazione stabilita dalla Regione Toscana per i cittadini che devono effettuare, all’interno del sistema sanitario, cicli di prestazioni diagnostico-terapeutiche prescritte dai medici di medicina generale o da specialisti, ma non hanno modo di raggiungere il luogo di cura autonomamente.

“Si tratta – spiega Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute – di un intervento a favore di persone che hanno particolari condizioni economico e sociali di fragilità; vengono valutati alcuni criteri, come il valore Isee, la distanza dal luogo di cura e la condizione familiare e sociale. È una fase sperimentale necessaria per garantire l’accesso alle cure erogate dal servizio sanitario nazionale”.

Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 800 55 60 60 o, per le persone seguite dai servizi sociali, all’assistente sociale di riferimento. Il modulo può essere compilato da casa accedendo on line – con Spid, carta sanitaria o carta di identità elettronica – all’indirizzo https://trasportosociale.ssr.toscana.it.