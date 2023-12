Attualità Trasporto per gli studenti con disabilità: pubblicato il bando per il contributo 6 dicembre 2023

C'è tempo fino al 15 dicembre, ecco come presentare la domanda

Orbetello: Il Comune di Orbetello ha pubblicato il bando per fare richiesta del contributo dedicato al trasporto degli studenti con disabilità. C'è tempo fino al 15 dicembre 2023 per presentare le domande Nei giorni scorsi la giunta, con la creazione del fondo di solidarietà comunale, aveva dato il via libera alla pubblicazione del bando a sostegno delle famiglie di studenti con disabilità che prevede l'erogazione di un contributo per il trasporto scolastico.

I beneficiari del contributo: Alunni/studenti con disabilità, residenti nel Comune di Orbetello, iscritti e frequentanti nell’a.s. 2023/2024 la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale. Requisiti: Possono presentare domanda il genitore o affidatario convivente con il minore, il tutore o legale rappresentante. Il minore deve avere i seguenti requisiti: • Residenza nel Comune di Orbetello • Età compresa tra i 3 e i 14 anni • Iscrizione per l’a.s. 2023/2024 ad una scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado • Non essere iscritto al servizio di trasporto scolastico comunale • Essere residente e domiciliato ad almeno 300 metri dalla scuola, al fine di giustificare la finalità di utilizzo di tale contributo (a meno che la disabilità non si riferisca a problemi di deambulazione, da • certificare); • Essere portatore di Handicap ai sensi della L. 104/1992, art. 3 comma 3 • Saranno prese in considerazione le domande presentate per bambini con disabilità lieve (L. 104/92 art. 3 comma 1) solo qualora dovessero residuare dei fondi, una volta soddisfatte tutte le domande relative a bambini con disabilità grave, anche con il massimo del contributo riconoscibile La domanda deve essere redatta sulla apposita modulistica, disponibile sul sito del Comune di Orbetello www.comune.orbetello.gr.it e deve essere consegnata entro il giorno 15 dicembre 2023 all’Ufficio Protocollo (Piazza del Plebiscito n. 1), oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comuneorbetello.it. Per saperne di più visitare il sito del Comune di Orbetello ( www.comune.orbetello.gr.it) o il link diretto ( https://www.comune.orbetello.gr.it/news/dettaglio.asp?id_articolo=7940&iDefImg= )

