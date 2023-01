Trasporto malati, segretario provinciale Pd: Bene questa prima risposta della Regione

Grosseto: Sulla scelta della Regione Toscana di attivare, a partire dal 15 gennaio, i voucher gratuiti per il trasporto in ambulanza di malati con soglia di accesso legata all'Isee, esprime soddisfazione il segretario provinciale del Partito Democratico, Giacomo Termine, pur sottolineando che il problema non viene comunque definitivamente risolto, e soprattutto, che la vera partita si giocherà tra 6 mesi", afferma Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico Grosseto.







“Affrontare nel modo adeguato la questione del rilascio dei certificati medici che danno diritto al trasporto gratuito dei pazienti oncologici è di fondamentale importanza per i malati che risiedono in zone distanti dalle strutture ospedaliere. – afferma Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico. – Dal punto di vista normativo non è cambiato nulla rispetto al passato, ovvero, la gratuità del servizio è sempre stata prevista limitatamente al trasporto sanitario di pazienti barellati e non nel trasporto sociale in cui rientrano invece i malati oncologici considerati autosufficienti.

Tuttavia la necessità di contenere sempre di più la spesa sanitaria ha di fatto indotto i medici ad un approccio più attento e selettivo nel rilascio del certificato medico per il trasporto gratuito, tagliando fuori da questo diritto una fetta importante di cittadini che invece prima ne beneficiavano. In particolare, questo effetto si è percepito dal primo dicembre con il passaggio dalla ricetta cartacea a quella elettronica. Per comprendere l’urgenza di intervenire, basti pensare cosa comporta per un malato oncologico dover affrontare cicli di radioterapia anche di 30 giorni percorrendo ogni volta in alcuni casi 90 chilometri all’andata e al ritorno per raggiungere la struttura ospedaliera. Per un paziente di questo tipo il trasporto gratuito in ambulanza è fondamentale. Non è giusto che il costo del servizio ricada sul paziente stesso anche perché è insostenibile per molte famiglie. In alternativa spostarsi in modo autonomo per tragitti così lunghi, soprattutto dopo la terapia, è devastante se non impossibile. Ecco perché quando è scoppiato il problema in tutta la sua complessità, ci siamo subito attivati con fermezza, anche come Partito Democratico, nei confronti della Regione”.

“La scelta annunciata dalla Regione di attivare i voucher gratuiti dal 15 gennaio inserendo la soglia dell'Isee –prosegue il segretario del Partito Democratico, Giacomo Termine –è già una prima risposta, che apprezziamo molto. Al tempo stesso crediamo che non ci possiamo fermare qui in quanto non va definitivamente a risolvere il problema. Durante i 6 mesi di sperimentazione dovrà essere studiata una soluzione ulteriormente migliorativa, più equa ed efficace, e questa partita si giocherà sui territori, dove spetterà alle zone distretto e alle società della Salute proporre dei progetti da finanziare con i Fondi strutturali.”