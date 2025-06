Trasporti: parere positivo su regolamento Tpl su gomma. La commissione guidata da Lucia De Robertis (Pd) si è espressa a maggioranza

Firenze – Dopo approfondita istruttoria la commissione “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture”, guidata da Lucia De Robertis (Pd), ha espresso parere favorevole, a maggioranza, sullo schema di Regolamento di attuazione sul Trasporto pubblico locale su gomma.

La Commissione, considerata la necessità di aggiornare il regolamento, per allinearlo

alla costante evoluzione delle tecnologie implementate nel comparto del trasporto pubblico, nonché al mutato contesto di svolgimento dello stesso, nell’interesse di andare incontro alla volontà di chi usa i mezzi pubblici, ha anche suggerito – in via collaborativa – alcune specifiche relative alla previsione che il servizio di vendita a bordo possa essere sospeso durante lo svolgimento delle operazioni di verifica e a quella che, in caso di indisponibilità dei titoli di viaggio per la vendita a bordo, il passeggero che non sia in possesso di alcun titolo di viaggio valido debba scendere alla prima fermata disponibile.

In questo caso la Commissione ha sottolineato che la fermata per la discesa sia la prima dove sia possibile acquistare i biglietti. Chieste inoltre integrazioni sulle disposizioni relative alla dotazione di pedane per l’accesso e la discesa dai mezzi per le persone con difficoltà di deambulazione.

Nel corso dei lavori la Commissione ha svolto audizioni sulle disposizioni in materia di servizio idrico integrato e sul Piano regionale per la Qualità dell’Aria ambiente (Prqa).