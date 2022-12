Trasporti, Fabrizio Rossi (FDI): Infrastrutture punto nevralgico della nostra Nazione

Fabrizio Rossi: “Tra le priorità anche l’adeguamento del Corridoio Tirrenico”



Roma: Nella mattina di ieri giovedì primo dicembre, presso la Sala del Mappamondo della Camera, le Commissioni riunite di Ambiente e Trasporti, hanno svolto l'audizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che è intervenuto per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero, Per il gruppo Fratelli d’Italia è intervenuto l’On.le Fabrizio Rossi, componente della VIII Commissione, ambiente e infrastrutture della Camera.

“La nostra nazione è in netto ritardo rispetto agli altri Paesi europei in moltissime opere infrastrutturali, - afferma il deputato di FDI - dalle strade alle ferrovie, ma anche nella digitalizzazione, e necessita di progetti sicuramente ambiziosi come ha ribadito il ministro Salvini, ma anche concreti e fattibili in tempi non biblici, come purtroppo abbiamo assistito in quest’ultimi decenni”. “Intanto, - prosegue l’On.le Rossi - dobbiamo rivedere sin da subito il codice degli appalti, che di fatto ingessa con tutta la sua burocrazia che ne consegue, l’iter della progettazione e svolgimento delle opere pubbliche. Utile è anche il passaggio e la sinergia che ci deve essere in special modo con gli Enti locali e i sindaci, quest’ultimi da sempre in prima linea e vicini al territorio”.

"Qualcosa è stata fatta, - prosegue Rossi - come ad esempio i Decreti “Sblocca cantieri” o quello “Semplificazione”, ma questo però non basta a sburocratizzare l’Italia. Adesso, tramite i fondi del Pnrr, serve un piano di finanziamenti e una programmazione che tenda a velocizzare le opere infrastrutturali mancanti dando la priorità a quelle più importanti e soprattutto necessarie per il nostro Paese. Non è possibile che per iniziare e completare un grande opera infrastrutturale occorra mediamente oltre 18 anni, come rileva uno studio delle Camere di commercio italiane”.

“Unioncamere, recentemente ha pubblicato un “Libro bianco delle priorità infrastrutturali” che occorrono in Italia. Uno studio dove vengono poste in evidenza soprattutto le opere incompiute, tra le quali figura anche il Corridoio Tirrenico in Toscana. Dichiarata priorità nazionale. Un’opera che da oltre 50 anni aspetta il completamento, o quantomeno una messa in sicurezza, con il raddoppio stradale nei tratti mancanti, e l’eliminazione dei pericolosi incroci a raso, che hanno comportato tantissimi incidenti, con vittime e feriti. Non ultimo il decesso per un incidente del ministro Altero Matteoli” del quale il prossimo 18 dicembre ricorrono i 5 anni dalla morte”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

nella foto l'On.le Fabrizio Rossi con il Ministro Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, ieri prima dell'audizione alla Camera dei Deputati