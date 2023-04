Trasferta terribile per l'Hobbystore sulla pista della capolista Giovinazzo

Grosseto: Trasferta terribile per il Circolo Pattinatori Hobbystore, impegnato sabato pomeriggio alle 20:00 sulla pista dell’Indeco Giovinazzo nella quindicesima giornata del campionato di serie A2. I ragazzi di Fabio Bellan, ultimi nella classifica del girone B con otto punti, hanno a disposizione quattro giornate per recuperare le quattro lunghezze che li dividono dall’Acea Follonica, che ha tra l’altro gli scontri diretti favorevoli,



La salvezza è l’obiettivo che si è posta la società per far proseguire il percorso di crescita dei più giovani. A un mese dalla conclusione della stagione il gruppo, capitanato da Riccardo Salvadori, bomber della squadra con 15 reti e esempio da seguire per i più giovani, deve dunque fare fronte comune, mostrare il senso di appartenenza e fare sacrifici per salvare la stagione.

Prima di effettuare la trasferta più lunga dell’anno, Bellan deve sciogliere alcune riserve, cercare fino all’ultimo di recuperare giocatori in dubbio, in modo da mettere in campo la migliore formazione possibile, che possa cercare di ripetere il risultato dell’andata. Alla Mario Parri è finita 5-5, grazie alla rete di Nerozzi, anche se l’Hobbystore recrimina ancora per essere riuscito a conservare il vantaggio per 4-3. A 200 minuti dalla fine del campionato, i grossetani dovranno sfruttare ogni occasione, a cominciare da sabato pomeriggio.

Il programma della 15ª giornata: sabato Blue Factor Castiglione-Pumas Viareggio, Indeco Giovinazzo-Hobbystore Grosseto, Rotellistica Camaiore-Acea Follonica; domenica Gamma Sarzana-Campolongo Salerno, Forte dei Marmi-Matera.

La classifica: Giovinazzo 36; Castiglione 31; Pumas Viareggio 28; Gamma Sarzana 20; Forte dei Marmi 19; Rotellistica Camaiore 17; Matera e Salerno 13; Acea Follonica 12; Hobbystore Grosseto 8.

(foto di Manuel Urracci)