Sport Trasferta in terra labronica per i Giovanissimi Provinciali Under 14 del Grosseto 6 febbraio 2023

6 febbraio 2023 110

110

Redazione Grosseto: Trasferta in terra labronica per i ragazzi del Grosseto, con la voglia di rifarsi dopo la sconfitta patita contro il Roselle. La Portuale tenta di imporre il proprio gioco, ma è il Grosseto al 24', che va in vantaggio con Porfiri, pronto a sfruttare un pallone vagante in area avversaria. Il primo tempo si chiude con i giovani biancorossi avanti di una rete. Il secondo tempo inizia con La Portuale che spinge e costringe il Grosseto a difendersi. I ragazzi di mister Crea, subiscono il goal del pareggio al 10' su una evidente disattenzione difensiva. Il pareggio crea qualche scompenso nell’assetto della squadra maremmana che subisce il ritorno degli avversari , senza contro battere efficacemente . Dopo il pareggio passano pochi minuti e il Grosseto al 14' subisce la seconda rete, di pregevole fattura di Baldini, il migliore in campo per la squadra avversaria . Il terzo goal dei locali al 25' chiude la partita, e nemmeno le sostituzioni di mister Crea creano le condizioni per recuperare lo svantaggio. La Portuale vince meritatamente la partita, al termine di una gara sostanzialmente corretta.

Portuale Livorno - U.s. Grosseto 1912 3-1 Marcatori: 24' pt Porfiri ( Gr),10' St Nigiotti ( Por),14' St Baldini ( Por),25' st Donati (Por) Portuale Livorno: Ricci, Baldocchi, Fabbrizi, Cosci, Bordo’, Frati, Bernini, Celeste. Kassimi, Baldini, Labella. A disposizione Barbaro, Danti, Difranco, Donati, Nigiotti, Renucci, Ulivieri. Allenatore Banchelli U.s. Grosseto 1912: Poli, Boccalini, Castellano, Benni, Offarelli, Cenicola, Sglavo, Foglia, Porfiri, Cesarini, Olivi. A disposizione Malentacchi, Esteban, Capecchi, Capitini, Florea, Feschi, Cassani, Bartolini, Polla. Allenatore Crea Ammoniti: Benni ( Gr ) 27' St, Nigiotti ( Por ) 10' St Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Trasferta in terra labronica per i Giovanissimi Provinciali Under 14 del Grosseto Trasferta in terra labronica per i Giovanissimi Provinciali Under 14 del Grosseto 2023-02-06T10:54:00+01:00 311 it Trasferta in terra labronica per i ragazzi del Grosseto, con la voglia di rifarsi dopo la sconfitta patita contro il Roselle. La Portuale vince meritatamente la partita PT2M /media/images/pallone-calcio-5.jpg /media/images/thumbs/x600-pallone-calcio-5.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 06 Feb 2023 10:54:00 GMT