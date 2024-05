Attualità Trasferimento uffici Servizi Educativi 29 maggio 2024

Grosseto: Il Comune informa la cittadinanza che gli uffici dei Servizi Educativi parte "scuole statali" (servizio refezione, trasporto e contributi diritto allo studio) si trasferiranno in via Colombo già piazza della Palma al quinto piano a partire dal giorno 3 giugno.

Per eventuali necessità è possibile inviare mail all'indirizzo: assistenza.scolastica@comune.grosseto.it

