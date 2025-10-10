Trasferimento della Sezione elettorale n. 8 di Montemerano
Montemerano: Il Comune di Manciano informa la cittadinanza che, a causa di sopravvenute circostanze, la Sezione elettorale n. 8, precedentemente ubicata nell’edificio scolastico di Montemerano in via Giovanni XXIII n. 1, è stata trasferita nella nuova sede del Centro diurno “Il Delfino”, situato in via dello Spedale, sempre a Montemerano.
Si invitano pertanto gli elettori iscritti alla Sezione n. 8 a recarsi nella nuova sede per l’esercizio del diritto di voto nelle prossime consultazioni elettorali.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’ufficio Elettorale del Comune di Manciano ai consueti recapiti telefonici e di posta elettronica.