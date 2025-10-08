Transizione energetica, giovedì il confronto su strumenti, esperienze e prospettive organizzato da Confagricoltura Toscana

In onda il 9 ottobre su Italia 7 e in diretta sul canale YouTube dell’associazione la puntata speciale di Toscana & Agricoltura dedicata a “Energie rinnovabili. Fra presente e futuro della sostenibilità”

Firenze: "Energie rinnovabili. Fra presente e futuro della sostenibilità" è il confronto che andrà in onda giovedì 9 ottobre alle ore 10.30 su Italia 7 (canale 19 del digitale terrestre) e in diretta streaming sul canale YouTube di Confagricoltura Toscana. A promuoverlo è l'associazione di rappresentanza degli agricoltori toscani, che vuole aprire un confronto sul ruolo delle imprese agricole nella transizione energetica, tra strumenti disponibili, esperienze già avviate e prospettive future.

Ospite della puntata sarà Luca Giannozzi, presidente di Confagricoltura Toscana. Interverranno Simone Bastianoni, docente di Chimica dell’Ambiente e presidente dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena; Angela Pispola, partner Assurance EY Spa; e Nicola Gherardi, componente della Giunta Esecutiva di Confagricoltura con delega alla transizione energetica e presidente di ConfagriCER.

"Il nostro obiettivo – spiega il direttore di Confagicoltura Toscana Gianluca Cavicchioli – è offrire al pubblico un’occasione di confronto concreto e costruttivo, mostrando come l’innovazione in campo energetico possa essere una risorsa per le aziende agricole e per la sostenibilità complessiva del sistema economico e sociale".



