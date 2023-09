Transanatolia Rally 2023: Giulio Ciabatti e David Stefanucci rientrati dalla Turchia

Grosseto: Dopo 7 giorni di gara, 15 speciali cronometrate e 2.350 km.di duro percorso, rientrano dalla Turchia i due portacolori del Team Maremmadakar, Giulio Ciabatti e David Stefanucci.

Sabato scorso si è chiusa la tredicesima edizione del Transanatolia Rally, gara internazionale partita il 2 settembre dalla splendida e piovosa città di Samsun, sul Mar Nero, ed è terminata a İzmir, la perla dell’Egeo.

Molto soddisfatto Giulio Ciabatti che ha terminato il percorso insieme alla sua Husqvarna 450 cc. ottenendo il 26° posto nella classifica generale ed un ottimo 5° posto nell’ambito della speciale classifica Castrol Power-Rookie Cup.

Ottimo l’andamento di gara di David Stefanucci fino a metà della terza tappa Purtroppo la sorte gli ha girato le spalle alla 6^ speciale dove, a causa di una caduta durante il sorpassa di SSV, si provoca una forte contusione alla spalla sinistra. Imperterrito il pilota maremmano si rialzava e riusciva a risalire in sella e terminare l’ultima speciale del giorno incurante del dolore. All’arrivo il pilota maremmano veniva preso in curo dai dottori della organizzazione e dopo i primi esami si escludeva qualsiasi frattura. Questo faceva ben sperare per una eventuale ripresa che permettesse a Stefanucci di ripartire, anche con forti penalità, ma potendogli di tagliare il traguardo rimanendo comunque in classifica. Venerdì 8 settembre il pilota è stato nuovamente visitato per ottenere la “green-light” alla ripartenza da parte degli organizzatori. Nulla è servita la forte volontà del pilota che a seguito della ulteriore visita di controllo gli veniva dato un verdetto negativo alla ripartenza e seguito dello stiramento dei legamenti della spalla sinistra.

Tutte e due i piloti hanno dichiarato pieno apprezzamento per la gara turca, così come per l’organizzazione e l’accoglienza, parere talmente positivo da confermare già da ora la loro partecipazione per l’edizione del prossimo anno, la 14^ edizione.

Il Transanatolia rally, sia per i piloti che per le case costruttrici, rappresenta una delle tappe indispensabili e fondamentali per la preparazione a gare top come la Dakar e l’Africa Eco Race, gare che si svolgeranno il prossimo Gennaio.

Ampia la partecipazione dei piloti italiani a questa tredicesima edizione del Transanatolia Rally, partecipazione che ha visto ben due piloti italiani sul podio finale dove ha primeggiato lo spagnolo Pol Tarres su Yamaha, secondo Alessandro Botturi, sempre su Yamaha e terzo Jacopo Cerutti sulla italiana Aprilia, all’esordio su questo tipo di gare ed in ottica di test decisivo per la prossima sfida africana della Africa Eco Race prevista per il prossimo gennaio.

GIULIO CIABATTI - HUSQVARNA 450: «Bellissima gara organizzata perfettamente. Road-book, disegnati dal dakariano Jordi Arcarons, con percorsi e scenari meravigliosi. L’unica nota spiacevole l’incidente del mio compagno David che ha concluso egregiamente la speciale facendo 75 km con una spalla lussata un vero eroe!!....e peraltro usando solo la navigazione manuale, avendo la strumentazione satellitare fuori uso. Bravo David, Bravi TUTTI! Pensiamo già alla prossima edizione».

DAVID STEFANUCCI - HUSQVARNA 450: «Eccoci arrivati in Turchia io, il mio amico Giulio, che conosco da una vita e Luca, compagno di avventure conosciuto a maggio in Tunisia, un compagno che sembra di conoscere da lunga data. Le nostre aspettative erano quello di terminare il rally turco, per noi una novità sia come terreno, che come paesaggi. Alla fine eccoci alla partenza motivatissimi e pieni di adrenalina. Prima e seconda tappa, perfette. Partiamo per la terza tappa. Tutto bene per tutti, fino al settantacinquesimo km e poi a me succede quello che nessuno vorrebbe: mi si chiude l’avantreno della moto e vengo sbalzato nell’iperspazio con conseguente schianto a terra, un attimo di confusione e mi rendo conto che qualcosa non va. Non ci voglio credere, riaccendo la moto senza tanto pensare risalgo e parto, ma subito sento che la spalla non va. Faccio qualche km e percepisco sempre più dolore. Mi rimangono da fare circa 70 km, ma tra l’adrenalina, lo sconforto e la paura che sia qualcosa di grave da dovermi far abbandonare il rally tanto sognato, do ancora più gas. Passano i km e finalmente arrivo alla fine della prova speciale, i 70 km più lunghi della mia vita. Appena fermato la realtà si riaffaccia: spalla lussata con stiramento dei legamenti. Devo alzare la bandiera bianca! The-end. Da qui parte il mio secondo rally, quello da accompagnatore e di continuo aiutante, per quello che posso, i mie due compagni di avventura ed il team Solarys che ci garantisce, sul campo, la continua ed indispensabile assistenza tecnica. Non è tanto quello che posso fare, ma quel poco mi fa sentire ancora dentro questa macchina, il rally, che fa sentire giovani anche i meno giovani come noi. Quindi sveglia comunque all’alba, leggere i comunicati della direzione gara, aiutare a mettere il road book, pienare i camel bag (borraccie) dei mie amici, controllare se hanno tutto prima della partenza e fino a qui tutto bene, ma appena sentì i motori accendersi, è lì che arriva il pugno al cuore, la testa parte con consequente sconforto. Una nuova avventura stimolant e ma mai paragonabile a mettersi il casco allacciarlo ed essere catapultati in modo parallelo dove tutto è bello e viaggia ad una velocità diversa dalla vita normale e dove tutto è fantastico anche quando cadi, come è successo a me».