Tramvia Firenze, pronto il nuovo parcheggio scambiatore nel comune di Bagno a Ripoli.

Firenze: Il passaggio pedonale che collega il capolinea della tramvia in via Granacci all'ingresso del Viola Park, 375 posti auto, una cabina per l’alimentazione dell’impianto di illuminazione, 12 colonnine per le ricariche dei motori elettrici e più di 300 nuovi alberi piantati.

Questi, in sintesi, i numeri del nuovo parcheggio scambiatore della Linea 3.2.1 Libertà - Bagno a Ripoli inaugurato oggi e destinato a servire l’intera zona sud dell’area fiorentina.

“Avere la possibilità, in un'area che è al confine tra i comuni di Bagna a Ripoli e Firenze, di disporre di una struttura che permette alle auto di fermarsi e di non addentrarsi verso il centro cittadino, come già oggi accade a Villa Costanza lungo il percorso della tramvia verso Scandicci – nelle parole del presidente della Regione Giani - consente di limitare fortemente l'accesso delle macchine inquinanti e contemporaneamente di fluidificare il traffico nell'area urbana”.

“Dopo una tramvia su linee concentrate, salvo Scandicci, sul territorio comunale di Firenze spiega Giani - i percorsi che collegheranno la città con Bagno a Ripoli e poi con Campi e poi con Sesto Fiorentino trasformeranno la mobilità nell’area urbana in un sistema articolato ed esteso e ben più vasto del Comune di Firenze e la che Regione Toscana ha incentivato con un investimento di 80 milioni di euro”.

Questa è un'inaugurazione attesa”, dichiara la sindaca del Comune di Firenze Sara Funaro.

“Ricordo che è il secondo parcheggio che inauguriamo qui in Via L'Europa nell'arco di poco tempo. Un parcheggio fondamentale perché diventerà il parcheggio di interscambio della tramvia, come lo è Villa Costanza. Qui in Viale Europa – spiega Funaro - ne avremo più di uno: questo e l'altro parcheggio che abbiamo già inaugurato da cui si potrà accedere direttamente dal viadotto Marco Polo, un parcheggio con tantissimi posti che darà la possibilità ai cittadini che vengono dall'area di Firenze Sud di poter lasciare la macchina e poi utilizzare la tramvia per raggiungere il centro della città.

Questo rientra nel disegno negli obiettivi che ci siamo prefigurate di avere posti per le auto e trasporto sostenibile attraverso il trasporto pubblico. I posti auto sono più di 350, sono stati piantati anche tantissimi alberi, con una particolare attenzione l'attenzione al tema del verde e della sostenibilità”.

Il parcheggio - prosegue Sara Funaro - fino a che non sarà in funzione la tramvia, potrà essere fruito dai cittadini esattamente come l'altro parcheggio che abbiamo già inaugurato, che permette l'accesso libero proprio per dare una risposta ai residenti e ai cittadini della zona”.

“Un altro tassello della tramvia prende forma grazie al lavoro del Comune di Firenze con cui stiamo collaborando per realizzare quest’opera così strategica. Il parcheggio scambiatore da oltre 350 posti – afferma il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti – sarà uno snodo importantissimo per gli utenti della tramvia che qui potranno lasciare l’auto privata in favore del mezzo pubblico. Per il momento verrà aperto gratuitamente. Stiamo lavorando all’affidamento della gestione e una volta che il tram entrerà in esercizio sono previste agevolazioni per gli utenti con abbonamento e per gli abitanti di Bagno a Ripoli, così come una zona per la sosta riservata ai residenti”.