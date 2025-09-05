TRAME Festival 2025 - Serrande chiuse per arte aperta torna a trasformare la città in un laboratorio artistico a cielo aperto

Grosseto: TRAME Festival compie sei anni e torna a far vibrare le superfici urbane del capoluogo maremmano con una nuova edizione che è al tempo stesso una conferma e una trasformazione. Dopo aver valorizzato il centro storico con decine di serrande dipinte da artisti provenienti da tutta Italia, dallo scorso anno il progetto ha varcato le mura cittadine, portando l’arte pubblica anche a Roselle e a Barbanella, quartieri in cui la città si fa più quotidiana e popolare.

Nel 2024 queste nuove traiettorie si sono intrecciate al percorso di BarbaBella, un laboratorio urbano di relazioni, visioni e immaginazione collettiva, che ha dato linfa a nuove forme di abitare lo spazio comune, riconoscendolo come terreno fertile per un’arte viva, aperta, capace di creare comunità.

Nel 2025, TRAME Festival prosegue questo viaggio grazie al fondamentale contributo della Fondazione CR Firenze e con il sostegno del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura. Il festival è promosso da CLAN e ospitato al Molino Hub – il centro culturale situato nella troniera del “Cinghialino” sulle mura medicee – con la preziosa collaborazione di Kansassiti APS, Mediateca Digitale della Maremma, Clorofilla Film Festival, FIAB Grosseto Ciclabile e Drink and Draw Grosseto.





Il cuore della sesta edizione è il tema “Creature Urbane”, evocazione e domanda allo stesso tempo: chi sono, dove abitano, cosa raccontano? Ogni città ha le sue creature: spiriti e memorie, ombre e presenze, simboli, persone reali o immaginate. Sono abitanti visibili e invisibili dei luoghi che viviamo, tracce di desideri, paure, visioni, rabbia, cura e trasformazione.

Come da tradizione, TRAME arricchirà il paesaggio urbano con sei nuove opere di street art su serranda – tre nel centro storico e tre a Barbanella – che diventeranno totem di protezione, animali fantastici, figure ibride, archetipi urbani, simboli della metamorfosi sociale o personale, ma anche tracce di storie nascoste che finalmente emergono.

Accanto all’arte pubblica, il festival propone un programma ricco di eventi gratuiti e aperti a tutti, che trasformeranno Grosseto in tana, giungla, sogno e specchio: laboratori creativi, musica e performance al Molino Hub, attività partecipative, proiezioni cinematografiche e il Trame Bike Tour, organizzato con FIAB, per esplorare in bicicletta le opere di street art nella Settimana della Mobilità Sostenibile.

TRAME Festival 2025 conferma così la sua natura di piattaforma culturale aperta, che intreccia street art, musica, cinema, laboratori e partecipazione collettiva, trasformando la città in un paesaggio simbolico e condiviso, dove le serrande chiuse diventano portali e le “creature urbane” prendono vita.





PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 12 SETTEMBRE

ore 12:00 – Mediateca Digitale della Maremma, via Chiasso delle Monache 9/11

Inizio del festival e aperitivo di benvenuto

ore 17:00 – Molino Hub, via del Molino a Vento 17

BESTIARIO URBANO – laboratorio creativo per bambin* e adult*

Diamo forma tutt* assieme alla nostra creatura urbana!

ore 21:00 – Molino Hub

Dj set BLACKSHEEP

Un viaggio sonoro che parte dal downtempo e si trasforma in un intreccio ipnotico di freeQuenze elettroniche, tra paesaggi melodici e vibrazioni sintetiche.

ore 22:30 – Molino Hub

Live set VERONICA CASCA SEMPRE + Q2 VISUAL

Veronica Casca Sempre è un “trio di musica elettronica instabile”. Un’esperienza sonora completamente live tra sintetizzatori, pedali analogici e strumentazione digitale. Accompagnerà la performance Q2 Visual, con un vj set live minimale e old school.

SABATO 13 SETTEMBRE

dalle ore 10:00 – Centro storico e Barbanella

Work in progress delle nuove opere su serranda:

CENTRO STORICO

Via Colombo, 27 - LUCHADORA

Strada Corsini, 1a - ARIS

Corso Carducci,21- NORALISMO

BARBANELLA

Via Parini, 7c - VIOLA NICCOLAI

Via Parini, 7 - SESHAT

ore 18:00 – Molino Hub

DRINK AND DRAW – Creature Urbane

Un’esperienza creativa e rilassata aperta a tutt*: si disegna dal vero con modella/o dal vivo, mentre si sorseggia un drink. Matite, calici e musica!

ore 21:30 – Molino Hub

KARAOKE CLANdestino / FLUO PARTY

Nessuno ti vede, tutti ti sentono: libertà vocale per complottisti musicali, anonimato garantito, stonature comprese. Microfoni accesi, luci spente.

DOMENICA 14 SETTEMBRE

ore 10:00 - partenza e arrivo @Molino Hub

TRAME BIKE TOUR

In occasione della Settimana della Mobilità Sostenibile, un tour in bici gratuito alla scoperta delle opere di street art dentro e fuori il centro storico di Grosseto. In collaborazione con Ruote Libere e FIAB – Grosseto Ciclabile. A seguire: aperitivo di saluto.

ore 21:30 – Molino Hub

Proiezione del film documentario The Art of Disobedience di GEKO

Un viaggio adrenalinico nel mondo dei graffiti attraverso gli occhi di uno dei writer più famosi e prolifici d’Europa che, con straordinaria ostinazione e stile inconfondibile, ha trasformato la sua arte in un atto di sfida contro regole e convenzioni sociali. Evento a cura di Clorofilla Film Festival.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti, è richiesta la sola sottoscrizione della tessera annuale a CLAN/KANSASSITI (5€)

Per ulteriori dettagli sull’evento e per restare aggiornati sulle future iniziative di CLAN, è possibile seguire tutti gli aggiornamenti su Facebook e Instagram (@collettivoclan) e consultare il sito www.collettivoclan.it. Contatti: info@collettivoclan.it.

TRAME Festival 25 è un progetto a cura di CLAN APS, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze e il sostegno del Comune di Grosseto. La manifestazione è organizzata in collaborazione con: Istituzione Le Mura, Kansassìti APS, Mediateca Digitale della Maremma, FIAB Grosseto Ciclabile, Clorofilla Film Festival, Drink and Draw Grosseto.