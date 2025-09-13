TRAME Festival 2025 – Arte in progress nel cuore di Grosseto

Serrande che si trasformano in tele, creatività dal vivo e momenti di socialità al Molino Hub.

Grosseto: La seconda giornata di TRAME – Serrande chiuse per arte aperta porta l’arte urbana nel cuore di Grosseto. Dalle ore 10 del mattino, il centro storico e il quartiere di Barbanella si animeranno con il work in progress delle nuove opere su serranda: nel centro storico, Luchadora darà forma al suo intervento in strada Corsini 1a, Aris lascerà il suo segno in via Colombo 27, mentre Noralismo lavorerà su corso Carducci 21. A Barbanella, invece, sarà il turno di Viola Niccolai e Seshat che dipingeranno tre serrande in via Parini 7. Un’occasione unica per osservare da vicino il processo creativo degli artisti e vedere nascere, passo dopo passo, nuove creature urbane che arricchiranno la città.

Nel tardo pomeriggio, alle 18, il Molino Hub ospiterà un appuntamento che unisce convivialità e creatività: Drink and Draw – Creature Urbane. Matite, calici e musica accompagneranno un’esperienza di disegno dal vero con modella o modello dal vivo, aperta a tutt*, senza limiti di età o esperienza artistica, per liberare la propria immaginazione in un clima rilassato e partecipativo.

La serata, infine, si accenderà con il Karaoke CLANdestino / Fluo Party, a partire dalle 21.30, sempre al Molino Hub. Nessuno ti vede, tutti ti sentono: microfoni accesi e luci spente per un karaoke fuori dagli schemi, in cui l’anonimato garantisce libertà assoluta, tra stonature liberatorie e performance sorprendenti. Un momento di gioco e condivisione che trasforma il canto in rito collettivo, tra neon e colori fluo.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti; per accedere al Molino Hub è richiesta la sottoscrizione della tessera annuale a CLAN/Kansassiti (5€).

Per ulteriori dettagli sull’evento e per restare aggiornati sulle future iniziative di CLAN, è possibile seguire Facebook e Instagram (@collettivoclan) e consultare il sito www.collettivoclan.it. Per contatti: info@collettivoclan.it

TRAME Festival 2025 – Arte in progress nel cuore di Grosseto

