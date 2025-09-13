TRAME Bike Tour – Arte e mobilità sostenibile a Grosseto

Domenica 14 settembre, un tour gratuito in bici tra le opere di street art del TRAME Festival per la Settimana Europea della Mobilità.

Grosseto: Domenica 14 settembre, ore 10:00 – TRAME Bike Tour a cura di CLAN a.p.s. e FIAB Grosseto Ciclabile a.p.s. in occasione della Settimana della Mobilità Sostenibile che quest'anno, con lo slogan "Mobilty for everyone" (mobilità per tutti) lancia un messaggio forte chiedendo trasporti accessibili, sicuri, sostenibili ed economici, invitiamo a partecipare a un tour in bici gratuito alla scoperta delle opere d’arte urbana realizzate durante il TRAME Festival, dentro e fuori dal centro storico di Grosseto. Ritrovo ore 10:00 presso il Centro culturale Molino HUB (mura medicee), via del Molino a Vento. Evento gratuito. Aperitivo di saluto incluso.

Un’occasione per vivere la città in modo attivo e sostenibile, riscoprendo luoghi familiari attraverso lo sguardo dell’arte. Pedalando insieme tra le opere di street art, raccontiamo un’idea di città che si rigenera, che accoglie e si trasforma, valorizzando lo spazio pubblico come bene comune.

Condividiamo storie, bellezza e senso di comunità: perché muoversi in bici è anche un atto culturale e di cittadinanza attiva.

TRAME Festival 2025 - Grosseto, 12 - 13 e 14 settembre 2025. Scarica il volantino in formato pdf con il programma completo delle tre giornate del festival.