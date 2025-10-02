Tragico incidente sull’Aurelia: tre morti e cinque feriti, tra cui due bambini

Scontro tra più veicoli al km 191 della SS1 in direzione Livorno. Coinvolti turisti stranieri. Sul posto vigili del fuoco, elisoccorso e forze dell’ordine.

Grosseto: Gravissimo incidente stradale questa mattina lungo la SS1 Aurelia, all’altezza del km 191 in direzione nord, dove sono rimasti coinvolti un furgone, un bus a 9 posti con turisti stranieri, un’auto e un mezzo pesante. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale e dei carabinieri, i veicoli si sono scontrati violentemente, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre cinque, tra cui due bambini.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato determinante per estrarre i feriti dalle lamiere e consegnarli al personale sanitario. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso: l’automedica di Grosseto, le ambulanze della Croce Rossa, oltre agli elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 2 che hanno trasportato tre feriti gravi agli ospedali di Siena e Firenze. Altri due, un uomo di 31 anni e un minore, sono stati condotti in codice 3 al pronto soccorso di Grosseto.

Durante le operazioni di soccorso la circolazione sull’Aurelia è stata interrotta in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sul traffico. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.



