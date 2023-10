Cronaca Tragedia sulla strada: muore a 28 anni in un incidente con l'auto 20 ottobre 2023

20 ottobre 2023 211

211 Stampa

Redazione

Gavorrano: I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 17:54 per un incidente stradale lungo la SP152 nel Comune di Gavorrano.

Un uomo di 28 anni ha perso il controllo dell'auto in un sottopasso ed è uscito di strada. All'arrivo dei sanitari l'uomo era già deceduto. Sul posto Automedica61 di Grosseto, ambulanza della Misericordia di Grosseto, i VVF ed elisoccorso Pegaso 2. Sul posto anche il 112.

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Tragedia sulla strada: muore a 28 anni in un incidente con l'auto Tragedia sulla strada: muore a 28 anni in un incidente con l'auto 2023-10-20T21:00:00+02:00 91 it Incidente stradale lungo la SP152 nel Comune di Gavorrano. Ha perso il controllo dell'auto in un sottopasso ed è uscito di strada. PT1M /media/images/CRI-e-Pegaso-1.jpg /media/images/thumbs/x600-CRI-e-Pegaso-1.jpg Maremma News Gavorrano, Fri, 20 Oct 2023 21:00:00 GMT