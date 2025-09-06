Tragedia in volo: muore il paracadutista grossetano Sandro Bigozzi

Il 49enne di Grosseto, esperto di lanci e imprenditore, ha perso la vita dopo un salto dal campo di volo Air Fly: inutili i soccorsi

Roma: Dramma questa mattina poco dopo le 13 al campo di volo Air Fly di via Prenestina Nuova. Durante un lancio da 1.500 metri, il paracadutista grossetano Sandro Bigozzi, 49 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente in fase di discesa.

Secondo le prime ricostruzioni, la mancata apertura del paracadute principale e il successivo tentativo di utilizzare quello di emergenza non sarebbero bastati a evitare l’impatto al suolo. L’atleta, molto conosciuto nell’ambiente del volo e imprenditore nel settore alimentare, è precipitato in un’area di vegetazione adiacente alla pista.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco di Frascati e i sanitari del 118, ma per Bigozzi non c’è stato nulla da fare. La salma, recuperata dai pompieri, è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Roma Tor Vergata, dove la Procura di Velletri ha disposto l’autopsia.

Il paracadutista lascia la moglie e due figlie.