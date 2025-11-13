Tragedia in città: uomo si toglie la vita il giorno dello sfratto

Grosseto: Un uomo di 37 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Grosseto, nel giorno in cui era prevista l’esecuzione dello sfratto. A fare la drammatica scoperta è stato l’ufficiale giudiziario, recatosi sul posto questa mattina per dare corso all’ordinanza.

Secondo le prime ricostruzioni, il trentasettenne avrebbe compiuto il gesto estremo nella serata di ieri. L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia.

Nell’appartamento sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica e il pubblico ministero di turno, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

L’episodio ha destato profonda commozione in città, riaccendendo il dibattito sul disagio abitativo e sulle difficoltà economiche che sempre più persone si trovano ad affrontare.